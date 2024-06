Como nuestros lectores sabrán o recordarán, el Miembro del Salón de la Fama WWE, Goldberg, tuvo una impresionante racha invicta en WCW. Siempre ganaba con facilidad a sus rivales, en cuestión de minutos, con potentes movimientos.



Sin embargo, el 8 de febrero de 1998, en WCW Nitro, ocurrió algo bastante polémico. Steve Regal, hoy conocido como William Regal, supuestamente se habría negado a que Goldberg lo tratara como un costal de papas y en lugar de perder en dos minutos, le dio guerra a Goldberg.

► Eric Bischoff recuerda la controvertida lucha de Goldberg vs. Steve Regal en WCW

Le demostró que él realmente sí era un luchador muy técnico y le hizo cuanta llave se supiera, para hacer lucir muy mal y muy débil a Goldberg, quien hasta entonces, era intocable. Regal hasta le propinó varios golpes con fuerza, totalmente derechos, reales, a Goldberg.

La reconocida personalidad de la lucha libre profesional, Eric Bischoff, se refirió hace muy poco a esta lucha. Lo hizo en la más reciente edición de su video pdocast denominado 83 Weeks with Eric Bischoff. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

«La idea original era que Goldberg necesitaba ser cuidado para que pudiera trabajar luchas más largas, principalmente porque WCW se estaba quedando sin personas que pudieran permitirse perder contra él en menos de un minuto.

«A lo largo de los años, Regal ha recibido la mayor parte de la culpa por la lucha, pero admito que parte de la responsabilidad también recaía en mis propios hombros y en los de Regal. Sin embargo, la persona culpable de la lucha fue el agente de la misma.

«Cuando todo se complicó, ese agente miró hacia abajo a un pedazo de papel y nunca levantó la vista. Nunca asumió la responsabilidad, nunca intervino y dijo: ‘Espera un momento, creo que parte del problema fue que no hicimos un buen trabajo comunicándonos. Asumiré la responsabilidad como agente, aquí está cómo lo solucionamos la próxima vez’.

«Eso no sucedió, toda la culpa recayó en Regal. Él había estado limpio durante siete meses, no fue un problema de drogas, no fue un problema de actitud.

«Regal se convirtió en el primer hombre en plantarle verdadera resistencia a Goldberg, y él también admitió que el agente de la lucha fue el culpable de que saliera mal».