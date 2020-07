Aunque polémico, y con muy pocas ideas buenas, Eric Bischoff forma y formará siempre parte de la historia de la lucha libre moderna, pues gracias a él surgió la nWo. Sí, así haya copiado a NJPW, con su Battle Formation, misma que vio en un show en el Tokyo Dome el 29 de abril de 1996. Y también pese a su reciente fracaso como Director Ejecutivo en SmackDown, en donde no hizo nada más que unas cuantas cosas cuando no estaba comiendo en el catering de los shows televisivos de la marca azul. Tal vez Vince McMahon no le dejaba hacer nada.

► Eric Bischoff vio AEW Dynamite, y se preguntó en dónde estaba Hulk Hogan

Una de esas pocas cosas que hizo fue una especie de Draft real con Paul Heyman, recientemente reveló a Tony Khan, presidente de AEW, en una conferencia de prensa virtual previa a AEW Fight For The Fallen 2020, que una vez vio un show de AEW Dynamite junto con los creativos de SmackDown, que se supone, estaban bajo su cargo.

"Quiero decir eso: incluso cuando estaba en WWE el año pasado, me senté en una sala de juntas con un montón de otros escritores y vimos ambos shows, AEW Dynamite y WWE SmackDown, uno al lado del otro. ¡Y estaba trabajando para WWE en ese momento! Lo hice para que todos pudiéramos ver las diferencias entre los shows y qué distinguía a AEW Dynamite de WWE SmackDown.

"Creo que AEW está manejando su producto televisivo de mejor manera de la que actualmente WWE presenta sus shows. Durante esta Era covid-19 he visto ambos shows, y la forma de grabar de WWE ha sido 'más estricta', ya que camuflaron la arena en lugar de hacerla parte del show, de abrazarla. AEW se siente más como si estuviéramos haciendo televisión en vivo con los luchadores ruidosos en Ringside y hasta siendo parte del show".