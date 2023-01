Ha vuelto a la WWE, lo han nombrado presidente de la Junta Directiva, ha intentado volver a ser Director Creativo, estaría trabajando en la venta de la compañía, lo cual habría acordado con Nick Khan hace años… Todo esto está pasando con Vince McMahon en los últimos días. Y al mismo tiempo está provocando todo tipo de reacciones. Entre todas ellas destacamos una vez más la de Eric Bischoff. Hablando recientemente en su 83 Weeks apuntaba que “The Chairman” siempre hará lo mejor económicamente para el imperio.

► “Vince McMahon hace lo mejor para WWE”

“Somos nosotros contra la economía es lo que es. Y creo que si alguien ha demostrado públicamente que ese es su método de operación, es Vince McMahon. Me trajo de vuelta por gritar, o me trajo, olvídate de traerme de vuelta. Él me trajo la primera vez, no porque le gustara, no por ninguna otra razón que no fuera porque pensó que era lo mejor para los negocios. Funcionó creativamente, eso es todo lo que importaba.

“Probablemente odiaba mis entrañas. Probablemente realmente quería despedirme. Probablemente es lo que realmente sentía por mí, personalmente. Pero, ¿qué era lo mejor para los negocios en ese momento? Mira Ultimate Warrior. Mire a Jeff Jarrett, trajo a Jeff Jarrett de vuelta. Sí, Jeff Jarrett, lo retuvo 350 mil o lo que fuera, ni siquiera lo sé. No presté atención a la historia, pero lo retuvo por una cantidad significativa de dinero y lo traje de vuelta. Así que creo que Vince ha demostrado que lo que es mejor para los negocios es más importante que lo que siente por alguien personalmente“.

¿Qué os parecen las palabras de Eric Bischoff sobre Vince McMahon?