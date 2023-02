Eric Bischoff ve mejor la historia de The Bloodline que la de nWo

La historia de The Bloodline es actualmente la más importante en WWE, la cual ha tenido un éxito impresionante, sorprendiendo a propios y extraños, pues no todo va sobre Roman Reigns, sino que ha tenido como protagonistas a The Usos y a Sami Zayn.

Algunas personas ya la consideran en el top de mejores historias de la empresa en todos los tiempos, incluso Eric Bischoff consideró que como historia es incluso mejor que la de nWo.

“Lo cierto es que la historia de The Bloodline, en términos de storyline, los ingredientes, la disciplina y la estructura, es mejor que la historia del nWo, de lejos”, comentó en su podcast 83 Weeks.

Sin embargo, reconoció que no cree que llegue a tener el mismo impacto, pues hay varias cosas que funcionaron bien en ese entonces y que son gratamente recordadas por los fans.

“¿Tendrá el mismo impacto en la industria que el que generó el nWo? Probablemente no. Pero tuvo mucho que ver con el momento de aquella etapa. Hubo muchas cosas que hicieron funcionar el nWo, incluyendo el turn heel de Hulk Hogan. Hay muchas cosas que hicieron propulsar esa historia en su día, cosas que hoy no puedes replicar en el presente“.

► El grupo nWo marcó historia

Sin duda nWo está muy arraigado en la historia de la lucha libre, pues el grupo que nació en 1996 de manos de Hulk Hogan, Scott Hall y Kevin Nash, dejó una enorme huella. A la fecha sigue siendo referente en la industria y han aparecido equipos inspirados en ellos.

No sabemos si The Bloodline llegue a quedar tan profundamente inmerso en la memoria colectiva, aunque sin duda es uno de los equipos más recordados en la actualidad.