Eric Bischoff valora la posible venta de la WWE

La posible venta es el tema más comentado en la actualidad en lo relativo a la WWE y Eric Bischoff lo estuvo tratando en un reciente episodio de su podcast, 83 Weeks, entrando a la desmentida cuestión de que la compañía se venda a Arabia Saudí.

► WWE y Arabia Saudí

“Hay mucho de qué hablar ahí. Pero vamos a desglosarlo y una de las cosas que aprendí en la investigación que he hecho en los últimos días es que cuando una entidad extranjera, cualquier entidad extranjera, decide comprar una empresa estadounidense, existen leyes antimonopolio, cuestiones y obstáculos que hay que sortear con la Comisión del Mercado de Valores. Entonces, desde el principio, sugerir que ‘esa transacción va a suceder, sucedió esta tarde, y se anunciará mañana por la mañana a las 8 de la mañana’ -que fue una especie de narrativa que estuvo flotando durante un minuto- es una broma.

“Si el Saudi Investment Fund realmente quisiera adquirir WWE, ese es un proceso largo y complejo sin garantías de que sería aprobado. Tal vez no lo haría, pero no lo sabes y no lo sabrás durante mucho tiempo. Es un proceso complejo, así que eso es todo. Ahora, no sé, los saudíes tienen inversiones en Berkshire Hathaway. Los saudíes probablemente tienen inversiones en muchas empresas que probablemente ni siquiera conocemos, inversiones minoritarias. Son accionistas minoritarios. Son accionistas como todos los demás. ¿Podrían los saudíes ayudar a financiar el proceso de privatización de la empresa como inversor minoritario? Creo que sí sin que sea un gran problema. Pero, si quisieran comprar la empresa y ser dueños de la empresa, esa es una conversación diferente. Viene con una enorme cantidad de complejidades en lo que respecta a las cuestiones antimonopolio”.

¿Qué os parecen las palabras de Eric Bischoff?