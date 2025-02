Eric Bischoff: «Triple H entiende el negocio»

No era del todo una incógnita habida cuenta de quién es Triple H pero ya en 2022 Eric Bischoff se mostraba confiado de que WWE funcionaría bien con «The Game» a los mandos:

“Esto es lo que me emociona. Soy muy, muy optimista. Ahora no estoy unido a Triple H. Nos llevamos bien. Podemos estar juntos en una habitación, y puede ser muy, muy agradable y casi divertido. Pero no salimos juntos por ahí. Él no bebe de todos modos, pero si bebiera, no saldríamos a tomar algo, nada de eso. No chateamos, así que no lo conozco personalmente. Pero tuve la oportunidad, durante un período muy breve, cuatro meses en 2019, de trabajar con él. Esto es lo que pienso. Creo que Stephanie ha sido la jefa creativa de Vince. Creo que Triple H ha sido el jefe creativo de Vince«.

Embed from Getty Images

► Al César lo que es del César

Más de dos años después es un hecho que así está siendo y «The King of Controversy» aplaude a HHH. No solo por ello sino por su inducción al Salón de la Fama en la Clase 2025.

«Aquí con Triple H, tienes a un tipo que se abrió camino a lo largo de su carrera. Empezó en la WCW, por Dios, y se abrió camino hasta la WWE, y no era necesariamente un luchador de alto perfil, ciertamente no al principio. No fue como si alguien lo hubiera metido a la fuerza por la garganta. Creo que durante los últimos siete u ocho años antes de que Paul se retirara, creo que nos lo metieron a la fuerza en la garganta un poco, pero el tipo realmente estudia la industria, no solo desde la perspectiva de un luchador sino desde la perspectiva comercial.

«Solía ​​escuchar a la gente referirse a él como ‘un estudioso del juego. Bueno, es un personaje genial’. No es un personaje con Paul, es real. Él estudia el negocio. Conoce su historia, entiende a la audiencia, entiende el negocio de la lucha libre«, comenta Bischoff en 83 Weeks.

Embed from Getty Images