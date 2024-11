Eric Bischoff: «Tony Khan es el problema de AEW»

A raíz de los primeros conflictos fuera de cámara, culminados con aquellos dos incidentes protagonizados por CM Punk, la imagen de Tony Khan perdió su hasta entonces impoluta percepción para muchos seguidores.

Sin embargo, no parecen esas cuestionadas cualidades de líder lo más criticado por Eric Bischoff durante sus habituales diatribas contra Khan. Básicamente, Bischoff estima que el mandamás de AEW no conoce cómo funciona el negocio de la lucha libre, recordando las siguientes palabras del pasado septiembre.

« Yo era un fanático de la lucha libre que eventualmente llegó a ser ejecutivo en el negocio de la lucha libre . Tony es un fanático de la lucha libre que compró su entrada al negocio. Tony compró su entrada, y no hay nada de malo en eso. Si yo hubiera tenido un papá rico, también habría comprado mi entrada. No lo estoy criticando por eso, pero la diferencia es obvia cuando digo que Tony no sabe lo que necesita saber sobre cómo producir lucha libre . No es porque sea un viejo gritando a las nubes, es porque es un hecho. Él no sabe lo que no sabe» .

En numerosas ocasiones, Eric Bischoff ha buscado la comparativa entre WCW y AEW para así fustigar a la casa Élite. Pero también Bischoff ha decidido cotejar lo hecho por Tony Khan con lo logrado por TNA, la otra gran empresa que a menudo se menciona como precursora natural de AEW en su lucha por ser alternativa «mainstream» de WWE.

Y Bischoff, bajo reciente edición del podcast ’83 Weeks’, saca a colación el nombre de Dixie Carter (créditos a WrestlingNewsco por la transcripción).

«Bueno, creo que la pregunta sería, ¿quién es mejor programador? Aunque Dixie no aspiraba a ser vista como la programadora principal de TNA, al menos sabía en qué cosas no tenía conocimiento y contrató a gente para hacer eso por ella. Por ello creo que es mejor programadora que Tony Khan, porque reconoció sus debilidades e intentó rodearse varias veces de gente que operara en tal área, mientras Tony piensa que es un buen programador, y claramente no lo es. Tony Khan no sabe en qué cosas no tiene conocimiento […] Dixie haría algo distinto, Tony no está haciendo nada diferente. Pienso que, en retrospectiva, Dixie era mejor programadora.

«Si miras la calidad del producto, a ver, puedes discutir sobre TNA y la gente se burla mucho de TNA ahora, o solía hacerlo, pero creo que a AEW le encantaría tener la calidad de contenido que TNA tuvo durante mucho tiempo, antes de que yo llegara, e incluso mientras yo estaba ahí y después […] El problema de AEW no tiene que ver con los talentos. Tony Khan es el problema de AEW. Dixie lo entendió y no intentó ser la programadora. Quería ser percibida como la Vince McMahon femenil, por decirlo así, de la industria luchística. No hay nada malo en ello. Era una meta para ella. Tony Khan quiere lo mismo, pero no está dispuesto a rodearse de gente ni de escuchar a gente que le ayude a conseguir eso».