Eric Bischoff tiene un rayo de esperanza por AEW

«En este punto, probablemente NXT va a hacer más ratings que Dynamite cuando lleguemos a mitad del verano. Si la tendencia que puedes ver continúa, mi predicción para 2023 es que NXT va a superar a Dynamite, a menos que las cosas cambien muy rápido. Si centras tu producto en la calidad de los combates a expensas de narrativa legítima, bien construida y constante y del desarrollo de personajes, entonces vas a atraer a una audiencia que nunca crecerá». Estas fueron las últimas palabras, hasta ahora, de Eric Bischoff sobre All Elite Wrestling (y NXT).

► Eric Bischoff aún no se rindió con AEW

Y no son tan negativas como en ocasiones anteriores, porque la verdad es que el promotor luchístico no es el mayor fan de AEW, ni muchísimo menos. De hecho, ha llegado a decir que están cometiendo perores errores que WCW. O que Tony Khan la maneja como un niño de 4 años. Es más, mediado el año pasado indicaba que se había rendido, que no veía nada diferente. Y aún así, como explica en Strictly Business, tiene un rayo de esperanza por esta compañía.

“No tengo idea, hay muchas cosas que me sugieren, probablemente no sea una gran franquicia para ellos, pero lo único que sugiere que lo es, es que lo eran, al menos hasta hace poco, tal vez todavía lo sean, aparentemente están buscando una programación excelente.

“Están buscando una introducción y una salida, con la liga de bofetadas de Dana White o como se llame. Eso al menos me indica que quieren intentar construir sobre la franquicia, y eso es un rayo de esperanza para mí si estuviera en AEW”.

