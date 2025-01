Eric Bischoff: «The Rock estará en WrestleMania 41»

Hay demasiada expectativa en torno a qué pasará con The Rock y WrestleMania 41. Lo más reciente que se ha publicado es que, según Dave Meltzer, The Rock no estaría en la próxima WrestleMania. O, al menos, no tendría la tan esperada lucha ante Cody Rhodes por el Campeonato Indisputable WWE.

Y este reporte se acrecentó aún más cuando La Roca apareció en el primer Raw del 2025, el primer Raw en Netflix, y allí decidió felicitar a Rhodes por cargar el peso de la compañía en la espalda durante el último año. Además, se abrazaron y tras bambalinas compartieron un tequila.

► Eric Bischoff tiene fe de ver a The Rock en WrestleMania

Nadie sabe qué hará Dwayne Johnson para la próxima WrestleMania, pero, Eric Bischoff confía en que The Rock estará allí para WrestleMania 41. Así lo dijo en la más reciente edición de su video podcast denominado 83 Weeks with Eric Bischoff. Estas fueron sus interesantes palabras:

«El tipo acaba de comprar 100,000 acciones de TKO, ¿crees que no va a intentar mover la aguja cada vez que tenga la oportunidad? Creo que le encanta esto, creo que es bueno para Johnson como actor. No hay ningún inconveniente.

«Yo mantendría mis expectativas bajo control y disfrutaría el proceso, porque creo que todo es posible. Creo que tienen la capacidad creativa para lograr prácticamente cualquier cosa».