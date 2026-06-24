Eric Bischoff sobre Road Dogg: “Estaba fuera de lugar en WWE, pero sería valioso para TNA o AEW”

La situación creativa de TNA acapara la atención de la industria esta semana, y Eric Bischoff tiene una opinión clara sobre uno de sus protagonistas.

En el episodio más reciente de su podcast 83 Weeks, el exdirector de WCW fue consultado por su coanfitrión Conrad Thompson sobre Road Dogg, cuyo posible fichaje por TNA como reemplazante de Tommy Dreamer en el área creativa lleva semanas generando rumores.

► “Cuadrado en agujero redondo”

Bischoff dejó claro desde el inicio que no tiene una relación cercana con Road Dogg, pero que aun así puede emitir un juicio sobre su situación en WWE. Para él, el diagnóstico es sencillo: la versión TKO de WWE y el estilo de trabajo de Road Dogg no eran compatibles.

“Creo que, claramente, estaba fuera de lugar en la versión TKO de WWE, claramente fuera de lugar. Cuadrado en agujero redondo. Nunca iba a funcionar.”

Sin embargo, Bischoff fue enfático en separar ese diagnóstico de una valoración negativa de las capacidades de Road Dogg. A su juicio, el problema no era el hombre, sino el entorno.

► Un activo valioso para TNA, AEW o cualquier otra empresa

Bischoff planteó que Road Dogg tiene algo que Tommy Dreamer no tenía: una base sólida de experiencia televisiva en redes de alto perfil, que combinada con su conocimiento de la industria como luchador en la era de su mayor éxito, lo convierte en un perfil difícil de conseguir.

“Esa es la ventaja que tendría un Road Dogg: ha tenido una base más amplia de experiencia televisiva a muy altos niveles, con redes muy bien establecidas, y va a poder llevar esa experiencia si terminara en TNA, en AEW o en cualquier otro lugar. Llevará esa experiencia, pero también llevará cosas muy valiosas que aprendió durante la era en la que se convirtió en un gran luchador.”

Y fue aún más directo al plantear el valor de combinar ambas vertientes:

“Creo que la capacidad de unir esos dos conjuntos de habilidades hace que alguien como Road Dogg sea valioso para TNA, para Tony Khan o para cualquier otro que estuviera interesado en hablar con alguien como Road Dogg. Yo lo alentaría.”

► El contexto: TNA en plena reestructuración

El comentario de Bischoff llega en un momento de turbulencia significativa para TNA. Dreamer anunció su salida como jefe creativo de la empresa hace apenas unos días, luego de que él y la compañía acordaran una separación mutua. Desde entonces, Hunter Johnston (Delirious) y el vicepresidente de producción televisiva Eric Tompkins llevan las riendas del área, aunque sin un titular formal confirmado.

Según reportó Wrestling Inc., Road Dogg es esperado en el evento Slammiversary este domingo en Boston, Massachusetts. PWInsider señaló que el acuerdo para que se integre a la empresa está “99% cerrado”, y que una fuente dentro de TNA destacó su relación cercana con Johnny Russo, escritor principal de NXT, lo que podría reforzar la alianza de trabajo entre ambas empresas. Road Dogg dejó WWE en marzo de 2026 tras desempeñarse como coescritror principal de SmackDown, argumentando que la empresa ya no necesitaba sus servicios en ese rol.