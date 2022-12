“No sé si lo pusieron en mi documental o no. Él (Bischoff) dice: ‘Tuve que dar ejemplo con Ric. No se presentó a (WCW) Thunder’. Por cierto, nadie se presentó a Thunder. Porque llevé a mi hijo a un torneo de lucha y me dice: ‘De acuerdo con mi equipo legal…’. ‘¿Qué equipo legal?’… Por cierto, todavía estoy esperando mi pago por el pague-por-ver de Corea del Norte«. Tan solo unos días atrás, Ric Flair se pronunciaba así contando cómo comenzaron sus problemas con Eric Bischoff, de los cuales tanto hemos hablado últimamente.

► La guerra Ric Flair-Eric Bischoff continúa

Pero la cosa no queda ahí porque Bischoff les dio respuesta en un reciente episodio de su podcast, 83 Weeks.

“Solo señalé que ese fue uno de los mejores trabajos de Ric y que debería agradecerme por eso. Saqué eso de él. Traje ese nivel de emoción y saqué lo que se convirtió, realmente, en el mejor Ric Flair. Saqué eso de él. Debería estar agradeciéndome por ayudarlo a superarse y no ser un bebé llorón por todo este asunto. No lo entiendo.

«Si lo piensas, y no estoy bromeando, esta es una de las razones por las que no quería empezar en esto porque simplemente aumenta y aumenta y aumenta, y realmente espero que todo desaparezca, pero tengo que defenderme o al menos ofrecer una perspectiva diferente. Sabes, Ric estaba en WCW justo después de que Ted Turner lo comprara. Fue genial para mucha gente, pero la verdad es que WCW no pudo ganar dinero con Ric Flair. Entonces, ¿qué hizo Ric Flair? Fue a la WWE, ¿y adivina qué? No pude ganar dinero con Ric Flair en WWE. ¿Adivina que? Ric regresa a WCW y WCW aún no podía ganar dinero con él en el ’93 y el ’94, por lo que tuve que salir a buscar a Hulk Hogan. Ric es un gran artista. No me malinterpreten. Es una leyenda. Pero cuando se trata de negocios, tenía que hacer lo que tenía que hacer, y aparentemente, eso solo molesta a Ric y no puede dejarlo pasar. Lo siento mucho por eso, pero Dios mío, déjalo pasar.

«¿Por qué las personas que son fanáticas de Ric y fanáticas de The Four Horsemen simplemente pierden las formas cuando presentas solo hechos? Quiero decir, no estaba siendo crítico con los Cuatro Jinetes. Los llevé al siguiente nivel. Fueron muy, muy populares entre un pequeño grupo regional de fanáticos, ese pequeño grupo de fanáticos en Carolina del Norte y el sureste en particular que admiraron The Four Horsemen. Bueno, eso es genial, pero eso no es todo el país. Los Cuatro Jinetes fueron geniales en su época, pero ciertamente no fueron un asunto nacional”.