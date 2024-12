Eric Bischoff revela cómo se dio su aparición en WWE NXT

Eric Bischoff sorprendió a todos en WWE apareciendo en el programa de NXT del 26 de noviembre y anunciando que el 3 de diciembre visitaría físicamente la marca. Con todo lo que ha ocurrido a lo largo de los años entre él y la compañía, ¿cómo esto fue posible? El ex-productor ejecutivo de WCW lo revela en The Ariel Helwani Show.

► Una aparición sorprendente

“Realmente, ambas llamadas (de NXT y MLW) llegaron casi al mismo tiempo. Fue irónico, y fue una llamada sencilla. Creo que WWE tiene otro proyecto en el que trabajaré el miércoles para la red, o Peacock. Así que creo que, dado que voy a estar ahí de todos modos en Orlando trabajando en eso, y, por cierto, hay un show en vivo el martes, pues dijeron: ‘Oye, hagámoslo parte de NXT’. Así que creo que por eso se concretó, más por eficiencia que por otra cosa, y es una buena oportunidad. Nunca he sido parte de NXT, así que esto es nuevo tanto para mí como para la audiencia.”

“Deberías saberlo a estas alturas, soy inempleable [risas], ¿verdad? A la gente no le importa traerme por una noche, pero ya verás, no me volverás a ver en seis meses. Un poco de mí es suficiente. Estoy bromeando. Pero hablando en serio, creo que estoy un poco fuera del rango demográfico, solo un poco [risas]. Y hay algo de valor en el nombre; la gente todavía recuerda la Monday Night Wars y el legado que eso creó, y tiene algo de valor, pero siendo realista, es limitado. Tengo la oportunidad de hacer cosas como esta un par de veces al año, y eso es todo lo que puedo pedir. Estoy agradecido por eso.”

WHAT IS GOING ON?!? Eric Bischoff just interrupted @_trickwilliams and @RidgeWWE, and said he’s coming to #WWENXT NEXT WEEK! 🤯 pic.twitter.com/U1EygSC9sf — WWE (@WWE) November 27, 2024