Eric Bischoff responde: ¿Regresará a WWE?

Recientemente, en un en vivo en su canal de YouTube, en donde respondió con todo a Tony Khan luego de que este se burlara por el fin de uno de los dos podcast de Bischoff, la reconocida y polémica personalidad de la lucha libre, ex ejecutivo de WCW y con paso en WWE entre 2002 y 2007 y entre 2016 y 2019, antes de ser inducido al Salón de la Fama WWE en el 2021, respondió a la pregunta de un fanático con respecto a si consideraría regresar a WWE. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Eric Bischoff no cree que pueda volver a WWE, aunque le gustaría

«Entiendo que la empresa es muy diferente a cuando me fui. Conozco a suficiente gente dentro de WWE con la que sigo en contacto, y todos los que he escuchado me han dicho que es un ambiente completamente diferente. Sería poco probable, ciertamente no estaría dispuesto a mudarme a ningún lado. Amo donde vivo, he trabajado toda mi vida para vivir en un lugar al que millones de personas de todo el mundo vienen a visitar cada verano, así de hermoso es aquí y lo amo. Por lo tanto, me resulta difícil irme.

«Siempre estoy abierto a nuevas oportunidades, ciertamente me encantaría trabajar con WWE si alguna vez tuviera sentido. Pero creo que esa oportunidad ya pasó, especialmente dadas mis circunstancias y el hecho de que no estoy dispuesto a mudarme a ningún lado. Así que no estoy esperando eso, no lo anticipo».