Eric Bischoff responde a Tony Khan con más críticas hacia AEW

Luego de múltiples críticas hacia AEW, Tony Khan se cansó y respondió recientemente con dureza a Eric Bischoff, y hasta se atrevió a llamarlo «hipócrita incendiario», debido a que Bischoff criticó que AEW programara luchas en sus shows sin que las mismas tuvieran una larga historia, es decir, sin una rivalidad que construyera y diera motivo a dicho combate.

Ahora, en la más reciente edición de su podcast 83 Weeks, Bischoff habló acerca de cómo le cayeron estas palabras de Khan y le volvió a responder con más críticas hacia su compañía, diciendo que AEW programa luchas «con base a excusas y no a historias bien elaboradas». Esta fue la respuesta de Bischoff a Khan:

► Eric Bischoff no se calla y lanza más crítica a Tony Khan y AEW

«No, no vi ni escuché lo que dijo. Soy consciente de sus palabras, obviamente, porque la gente me ha estado explotando con mensajes incluso hasta hoy. Ya saben, la gente quería que reaccionara… Así que soy consciente de ello y puedo decir que en este programa, me he criticado mucho yo mismo.

«Porque creo que durante mi etapa en WCW, debí haber hecho muchas cosas de forma diferente. Hay muchas cosas que desearía haber hecho de otra manera. Después de mi tiempo con WCW, puedo decir que me encantaría haber tenido con 25 años, el conocimiento, la sabiduría, el instinto y la perspicacia que tengo ahora. Hubiera sido un show mejor Nitro.

«Pero, ciertamente, hubo algunas luchas al azar que no tenían ninguna historia detrás en WCW. No lo niego. Pero, también voy a señalar que no creo que haya dicho, ni una sola vez, durante mis comentarios acerca de AEW, que yo creo que cada lucha debe tener una historia detrás. Eso que dijo Tony fue falso, porque no creo haberlo dicho.

«Puedes poner luchas sin historias detrás, pero solamente cuando estás presentando nuevo talento, o cuando tienes luchadores que todavía no han encontrado cómo meterse en una historia, ni tampoco tiene oponente para ello, pero quieres exponer al público el talento que acabas de firmar.

«Quieres que la audiencia se familiarice con esos luchadores. Quieres ayudar a establecer a estos luchadores nuevos. ¡Claro! Pero, ¿entonces qué haces allí? Pues pones a este talento en luchas que no tienen un trasfondo, pero puedes usar eso para darnos una historia de fondo real e información sobre dicho talento. Haz que nos importe.

«No siempre tienes que usar el formato de una historia, una rivalidad estructurada y tradicional con tres actos para programar un combate. Si alguna vez he dado la impresión de que pensaba que cada lucha que programamos en Nitro tenía una historia detrás, lo lamento, perdónenme. Nunca quise decir eso.

«Mi problema y mis comentarios acerca de AEW y la creatividad detrás de la empresa, es realmente la siguiente: tus luchas estelares, a veces, no tienen la suficiente historia o la suficiente estructura detrás. O, al menos, no una historia convincente.

«Siempre hay un ángulo tradicional para crear una lucha, siempre hay un momento que incite un combate o que cree una historia. He visto AEW y no sé qué consideren ellos que sea una historia, pero siento que no son más que excusas para programar luchas. No usan sino excusas, no usan historias bien elaboradas para programar combates.

«Esa es la crítica que yo hago a AEW. No es que quiera pelear con ellos. Tampoco me estoy burlando de nadie. No estoy tratando de menospreciar a nadie. Estoy señalando que creo que en el entorno competitivo que vivimos hoy en día, con programas de televisión de lucha libre, lo que tienes que hacer es prestar atención Tony, y crear y construir tu audiencia televisiva.

«Y tendrás que hacerlo con unas historias y rivalidades bien elaboradas, bien construidas y convincentes. Y eso es lo que no veo en AEW. Solamente veo luchas que nacen de excusas, pero no de historias. Así que esa es mi crítica, constructiva… espero que así sea que se interprete, pero claramente, no será así».