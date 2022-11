La lucha libre actual no es la misma que en los ochentas. Tampoco que en los noventas. O en los dos mil. Eso lo sabe bien quien ha vivido todas estas distintas etapas de los encordados, como es Eric Bischoff. Él comenzó su carrera en el año 1986 en la American Wrestling Association. Y recientemente estuvo hablando con nuestros compañeros de Fightful acerca de los cambios que ha habido en el negocio con el paso del tiempo. Señalando algunas cosas que son positivas mientras que otras no las considera así.

► Eric Bischoff y la lucha libre actual

«¿Qué ha cambiado? Creo que el énfasis en el rendimiento físico es mucho mayor que en el pasado. Lo que creo que es genial. Sin embargo, el personaje y la historia han sufrido. Así que hay mucho énfasis puesto en volar alto, ser súper atlético, ‘Holy Sh*t’ o ‘This is awesome’, tratando de conseguir esas reacciones y eso es genial, y lo entiendo y es divertido.

«Pero cuando sacrificas la historia y los personajes para lograr eso, creo que daña el producto a largo plazo. Creo que esa es una de las cosas por las que está sufriendo ahora. Ahora, ¿me enojo por eso? Realmente no me importa. Solo lo noto. Ya no estoy en el negocio. Como solemos decir, es como un perro en la cacería. Pero es obvio para mí».

¿Qué os parecen las palabras de Eric Bischoff?