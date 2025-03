El miembro del Salón de la Fama de la WWE, Eric Bischoff, no fue un luchador profesional, pero sí fue víctima de algunos golpes a lo largo de su carrera debido a su participación en las pantallas dentro de la WCW y la WWE, aunque evidentemente no fue el único en sufrir tales situaciones.

► Eric Bischoff no sabía cómo aguantar los golpes

Durante una edición reciente de su podcast «83 Weeks», Eric Bischoff recordó los golpes más fuertes que recibió en su carrera (uno provocado por Kane), pero se autoculpó por no saberlo aguantar, probablemente por su temor en sufrir alguna lesión. Esta situación ocurrió durante un episodio de WWE RAW en el 2003.

«Fuera del escenario… Kane, cuando me aplastó para que me cayera del escenario [fue el golpe más fuerte]. Fue leve, pero me lo autoinfligí porque no sabía cómo aguantar un golpe. Sobre todo fuera del escenario, y cometí un error de novato. Al caer, estaba concentrado en meter la barbilla y todo eso, estiré la mano hacia atrás para intentar tocar el suelo antes de golpearlo, y al hacerlo, me rompí el pulgar. Un error estúpido de novato.»

El miembro del Salón de la Fama WWE también comentó que una vez Sid Vicious le aplicó un powerbomb, lo que lo relajó un poco, al igual que una lanza que Goldberg le propinó estando ya en WWE, que lo dejó un poco aturdido y, una vez más analizó sus errores.

«Recibí una lanza de Goldberg en la WWE y debería haberme posicionado en el centro del ring, pero me muevo un poco al cortar las promos y me muevo mucho, intentando mirar en diferentes direcciones al público. Me había ido hacia la esquina, demasiado cerca de ella, así que cuando Bill Goldberg se dio la vuelta y me aplicó la lanza, no dejé espacio para que me golpearan y terminé golpeándome la cabeza contra la cuerda inferior del ring. No me dolió, no me dejó inconsciente.»