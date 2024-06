Aunque la lucha en jaula con alambre de púas entre Adam Copeland y Malakai Black era una de las luchas más atractivas del PPV Double or Nothing 2024 del pasado 26 de mayo, de AEW, hubo alguien que prefirió no verla.

Se trata de la gran personalidad de la lucha libre profesional, Eric Bischoff, quien reveló que mejor se puso a cocinar una carne durante este combate. Y explicó sus interesantes razones. Esto fue lo que dijo en su video podcast 83 Weeks with Eric Bischoff, cuando le preguntaron por la dura lesión de Copeland:

► Eric Bischoff desprestigió la lucha entre Adam Copeland y Malakai Black de Double or Nothing

«No soy un fanático hardcore. Podría vivir sin esas luchas, pero de nuevo, esa es mi opinión. Siempre tengo que aclarar que es cuestión de mi gusto. Supongo que si las luchas en jaula, luchas hardcore, alambre de púas, o cualquier otra cosa que tengan, son lo tuyo y eso es lo que te gusta, entonces probablemente estés muy feliz con esa lucha.

«Cociné un bistec durante esa lucha. Iba y venía. Miraba un par de minutos, luego daba vuelta a mi bistec, volvía, porque generalmente como mi bistec casi en su punto medio, así que era muy fácil para mí alejarme. Sabía que no me perdería nada. Tal vez me perdería otra mesa, pero aparte de eso, estaba bien».