Eric Bischoff cambia de opinión sobre CM Punk

El año pasado Eric Bischoff se refirió a CM Punk como: «el mayor fiasco financiero de la historia de la lucha libre», además de ser un asiduo crítico de la segunda etapa del Chicago Made con AEW.

En términos de retorno de beneficios, este tipo es el mayor fiasco de la historia de la lucha libre […]

Ahora que Punk regresó a WWE, Bischoff ha cambiado su discurso a uno que contradice al anterior asegurando que The Cookie Monster será utilizado adecuadamente por la maquinaría de la gran E para generar más y más ingresos.

Esto pasaría en su pódcast 83 Weeks, donde Bischoff argumentó lo escrito líneas atrás.

► Bischoff cambia de parecer con CM Punk

»Bueno, está funcionando, ¿verdad? Tiene grandes reacciones. Comenzó muy bien.

»Una sorpresa cronometrada de manera fantástica al final de un evento de PPV, en lugar de al principio o en algún lugar del medio. Pienso que está muy bien ejecutado, historia, anticipación, realidad, sorpresa y acción.

«Hasta ahora, la WWE ha marcado, verificado y vuelto a verificar cada una de esas casillas, con la excepción de la acción, porque aún no hemos visto que suceda. Pero todos sabemos que sucederá y a un nivel bastante alto. Entonces, porque han marcado cada una de esas casillas, no una vez, no dos veces, sino tres veces, esto va a ser enorme».

Aunque Bischoff ha visto pistas alentadoras hasta ahora, planea inclinarse hacia la precaución debido a los anteriores fracasos de Punk en WWE y AEW.

»Va a ser genial para CM Punk, siempre y cuando no colapse y haga tonterías. Pero si mantiene su actitud y sigue un enfoque profesional, será más popular de lo que nunca fue, y le doy créditos. Y le doy créditos principalmente a WWE, porque lo están haciendo bien».

«No se está imponiendo tras bambalinas en WWE».

En cuanto a la parte de «acción» de las cinco casillas de Bischoff, Punk aún no ha regresado al cuadrilátero, pero las pistas para un inevitable enfrentamiento con Seth Rollins fueron sembradas en el Raw de anoche, y el ex presidente de la WCW está emocionado por la lucha estelar de la primera noche de WrestleMania 40.

»Ya estoy convencido de que va a ser Seth y Punk, desde el principio, con la reacción de Seth fuera del encordado cuando Punk apareció por primera vez. Muy bien hecho, por cierto. Se sintió muy real y creíble, y quizás parte de eso lo fue. Es una de las grandes cosas sobre llevar problemas personales al cuadrilátero y subir el volumen, hacerlo parte del trasfondo o primer acto para arrancar la historia.

»Creo que va a ser genial. Estoy convencido de que es Punk y Seth en la noche uno y Cody Rhodes y Roman Reigns en la noche dos. ¿Cómo podría ser mejor?»

Bischoff cree que Punk tendrá una carrera fructífera en la WWE más allá de su combate contra Rollins. Bischoff tiene motivos para ser optimista, ya que siente que Punk no podrá «acosar» a otros tras bambalinas en la WWE de la manera en que supuestamente lo hizo en AEW. además, Bischoff explicó sobre la dinámica entre bastidores en la WWE que: «La empresa es mucho más grande que él, no hay espacio para eso y nadie lo tolerará». Bischoff agregó que, debido a la historia de Punk, las personas en la WWE estarán observando de cerca para ver si él se comporta profesionalmente durante su regreso.

«No hay duda de que el personaje de CM Punk es viable y valioso. La incógnita es: ¿Phil Brooks es el profesional que necesita ser para que funcione? Sospecho y espero que probablemente lo sea».