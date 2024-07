«The King of Controversy» Eric Bischoff no necesita ver algo para elogiarlo, como demostró hace unos días hablando de Bron Breakker:

«Cuando Bron Breakker estaba en NXT, obviamente, estaba muy emocionado por Bron porque conozco a su padre y era buen amigo de su padre. Es increíble. Va a ser una superestrella. En otros dos años, escucharás mucho sobre él. Aparte de eso, para serte honesto, no veo mucho de eso.»

► Eric Bischoff felicita a AEW

Y como lo hace ahora, hablando en 83 Weeks, con el combate de MJF contra Will Ospreay por el Campeonato Internacional en Dynamite:

«Sin haberlo visto… Aplaudo a AEW y a Tony Khan por hacer algo diferente. La única manera en que van a salir del hoyo en el que están es haciendo algo diferente. Lo que han estado haciendo en los últimos dos años claramente, indudablemente ha fallado… La reacción a esto puede que los inspire, los motive, les dé la confianza para seguir pensando un poco diferente.»

Bischoff parece el siguiente nivel de Vince Russo, quien no ve el producto actual de WWE a no ser que le paguen, por eso únicamente atiende a Raw, para después compartir sus opiniones en el pódcast Legion of Raw.

En cuanto a MJF y Will Ospreay, es de suponer que tendrán una revancha en All In. Recordemos que el «Better Than You» consiguió la victoria sobre «The Aerial Assassin» golpeándolo con su anillo, lo cual el ahora ex Campeón Internacional argumentará para intentar recuperar el título inmediatamente.