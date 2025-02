Hace unas semanas, ya Eric Bischoff dijo que él sí creía que The Rock iba a aparecer en WrestleMania 41. Y aunque con el paso de los días, cada vez se diluye más las posibilidades de que esto ocurra, el exejecutivo de WCW y WWE no pierde las esperanzas de ver a Dwayne Johnson en la próxima WrestleMania.

En la más reciente edición de su video podcast 83 Weeks with Eric Bischoff, Bischoff dijo que cree que The Rock tendrá una participación a nivel físico en la próxima WrestleMania, es decir, lanzará uno que otro golpe, aunque se negó a pronosticar si tendrá una lucha como tal o no. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Eric Bischoff no pierde la fe con The Rock y WrestleMania 41

«¿Creo que The Rock luchará en WrestleMania 41? Sí. Bueno, ¿creo que habrá un combate oficial con campana? ¿Dos campanazos, uno para iniciar y otro para terminar? No lo sé. Pero veo una participación física importante y una interacción significativa, sea cual sea esa interacción. Ya sea con acción física, él va a alterar los planes de alguna manera. Solo que no sé exactamente cómo».

Dave Meltzer reveló que WWE sabía desde Bad Blood en octubre de 2024, que La Roca no iba a luchar en WrestleMania 41 debido a sus grandes e importantes compromisos en el mundo del cine, de Hollywood.

Sin embargo, también dijo hace poco que Rocky estaba enojado con tantas filtraciones de que no iba a luchar en WrestleMania 41, así que, tal vez, sí haga alguna aparición especial solo para «hacer quedar mal» a todos los que están diciendo que no estará en WrestleMania 41.