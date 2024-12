Eric Bischoff: «No hay esperanza para AEW»

Eric Bischoff acusaba anteriormente a Tony Khan de ser el problema de AEW. Ahora, «The King of Controversy» explica que nada puede salvar a la casa Élite cuando le preguntan en The Ariel Helwani Show acerca del estatus actual de la misma y le proponen la idea de una historia como la de la nWo que tan importante fue para WCW en los 90s.

► ¿No hay esperanza para AEW?

“Bueno, son horribles. Vamos. Es simplemente… Quiero decir, ya me he rendido. Sabes, solía frustrarme mucho con ellos, porque en realidad odio ver a la gente desperdiciar buenas oportunidades. Sé cómo se siente eso y sé lo difícil que es encontrar buenas oportunidades, así que cuando ves a alguien disparándose en el pie día tras día, semana tras semana, de todas las formas posibles, me frustra. Y solía desahogar esa frustración. Ahora es como ‘Sí, lo que sea.’ Es simplemente lo que es. No hay esperanza para ellos. Nada va a cambiar esa empresa. No va a haber ningún momento de iluminación en la cabeza de nadie en el que de repente se den cuenta, ‘Oh, así es como logramos que la gente vea televisión’. No tienen idea de lo que están haciendo y son demasiado tercos para aprender.

“Porque no hay nadie ahí que sepa cómo contar una historia. No hay nadie ahí que realmente sepa lo que es una historia. Es como — a veces uso esta analogía, porque es fácil de entender. ‘Chico conoce a chica. Chico consigue a la chica. Chico pierde a la chica. Chico recupera a la chica.’ Esa es una historia. No es muy emocionante, a nadie le importa. Pero si Shakespeare la toma, es como una versión de Romeo y Julieta. Así que sí, escucharás a los fanáticos decir, ‘Oh, hay historias.’ Dave Meltzer dice: ‘El problema con AEW es que hay tantas historias que la gente no puede seguirles el ritmo.’ No estoy bromeando, él dijo eso… Las historias, si es que las hay, son tan malas que solo la forma más baja de intelecto en la lucha libre en el planeta encuentra disfrute en ellas.

“Ahora encontrarás a algunas personas, y creo que eso está bien. Si solo te gusta la presentación física de tipos volando por todos lados y haciendo cosas atléticamente increíbles. ¿Y no te importa la historia, no te importan los personajes? Ese es tu rollo. AEW es para ti. Y si eso es lo que te gusta, más poder para ti. Me alegra que lo hayas encontrado. Simplemente no es viable para las masas. Es, como Tony lo llama, para los ‘sickos’ (locos). En primer lugar, ¿por qué querrías llamar ‘sickos’ a tus fans? Porque a la mayoría de ellos no les gustaría que los llamaran así. Solo un consejo, Tony; solo un consejo. Pero supongo que la visión de Tony para esa empresa es proporcionar contenido para ese porcentaje de la audiencia que solo se preocupa por la acción de alto riesgo, gran altura y ritmo rápido. Y no por las historias ni los personajes.”

“Ocasionalmente lo veo, si sé, por ejemplo, que voy a tener que cubrirlo por alguna razón específica. Ya sea en mi pódcast o en Wise Choice, que es mi programa de YouTube. Pero no puedo. Honestamente — y no digo esto para atacarlos, pero simplemente no puedo verlo. Me siento más tonto a cada minuto que veo ese programa.”