Eric Bischoff no aceptaría una oferta de AEW

Si AEW quisiera contratar a «The King of Controversy» Eric Bischoff, el ex productor ejecutivo de WCW o ex Gerente General en WWE diría que no. Podría resultar sorprendente planeando la cuestión de a qué amante de la lucha libre profesional no le gustaría trabajar en una de las compañías más grandes. Veamos cómo se explica en 83 Weeks.

#AEWDynamite, 10/23

Salt Lake City

LIVE 8pm ET/ 7pm CT on TBS Young Bucks & Jack Perry vs. Private Party & Daniel Garcia Tensions are HIGH between @youngbucks & @boy_myth_legend and @zaykassidy @marq_quen & @GarciaWrestling – they will battle in a HUGE TRIOS match on Dynamite! pic.twitter.com/2ta786WCS2 — All Elite Wrestling (@AEW) October 20, 2024

► Eric Bischoff rechazaría a AEW

«No. Espero que AEW logre levantar el vuelo, encuentre una manera y tenga visión, pero todos sabemos que es bastante público el tipo de drama que está ocurriendo entre bastidores. Si estuviera en mis 20 o 30 años, definitivamente. ¿Por qué no? Especialmente con la cantidad de dinero que se está moviendo allí. Claro que lo haría. Incluso en mis 40, lo habría hecho, pero en esta etapa de mi vida, no me acercaría a eso.

«Primero que nada, la primera vez que ponga un pie en AEW, todo lo que está mal con ese lugar sería culpa mía. No me acercaría. Ni siquiera querría aparecer en cámara. Si todo estuviera bien, y ya sabes, Tony y yo no estuviéramos yendo y viniendo, y no hubiera llamado a su último show All In un desastre esta mañana, incluso si nada de eso estuviera sucediendo y fuéramos amigos, realmente no querría estar en el show.

«En esta etapa de mi vida, ¿por qué? Ya no es tan divertido para mí como lo habría sido en mis 40. Si fuera un mejor entorno, si el show fuera genial, si tuviera algo de impulso y fuera divertido, claro que lo haría, si fuera divertido, pero no lo es.»

Nunca sabremos si AEW sería mejor con Bischoff pero sí que actualmente no es el mayor fanático de la casa Élite.