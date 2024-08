Aunque hacía rato no hablaba acerca de ella, y hasta dijo que era la mejor luchadora, comparándola con Goldberg, sino no en el ring, sino por el dinero que generaba, el reconocido miembro del Salón de la Fama WWE, Eric Bischoff, volvió a atacar a Mercedes Moné.

Así lo hizo en la más reciente edición de su video podcast 83 Weeks with Eric Bischoff, en donde aseguró que ni siquiera la mejor guionista y escritora de promos, podría hacer que Moné diera una buena promo, pues el problema no eran las palabras utilizadas, sino su falta de habilidad para hablar ante el micrófono. Estas fueron sus palabras:

► Eric Bischoff vuelve a atacar las habilidades de Mercedes Moné para hacer promos

«Pero WWE sabía cómo aprovechar las fortalezas de Sasha Banks, y lo más importante, entendían sus limitaciones y la producían en torno a esas limitaciones. ¿Qué hace Tony Khan? Le da la pelota y le otorga control creativo. Por alguna razón, Mercedes Moné, anteriormente Sasha Banks, siente que es grandiosa—cree que es genial en promos.

Una de las razones por las que nunca la escuché hacer promos en WWE es que WWE sabía mejor. Ella no puede llevar una promo; nunca debería abrir la boca. Cada vez que abre la boca, su valor disminuye, y llega al punto en que ya no sé si vale algo. ¿Crees que Kamille se está beneficiando porque Mercedes salió? Por cierto, ¿viste la lucha? Por supuesto, Mercedes. Todo se trata de Kamille. Este es su gran momento.

Se dice que tiene control creativo, y si eso es cierto, aparentemente piensa que puede manejar mucho diálogo. Está equivocada, y Tony Khan no tiene el valor o la capacidad, o ambos, para decir: ‘Hey Mercedes, vamos a retroceder un poco’.

Porque soy un analista de datos, eso es lo mío. La gente, ya sabes, Dave Meltzer y todos hablan de lo genial que soy en análisis de datos y en proporcionarlos a la NFL, bla bla bla, lo cual puede ser cierto. Pero claramente, no tiene la capacidad de investigar sus propios datos y analizar su propia información. Porque si lo hiciera, diría: ‘Esto no está funcionando; ella es horrible’. Fue presentada mal. La introducción fue horrible. No fue horrible; simplemente no fue efectiva. Pero cuando empezó a hablar, su valor disminuyó.

Se dice que son $5 millones anuales con un número limitado de fechas y un contrato de siete cifras supuestamente para Jen Pepperman, quien es amiga mía, y pienso lo mejor de ella. No sé si es un hecho. No he tenido conversaciones con Jen. No comprometería su posición ni su relación con nadie al comunicarme con ella mientras trabaja para AEW. Tengo demasiado respeto por ella.

Independientemente de lo talentosa que sea Jen Pepperman—es escritora, directora, y probablemente en este caso, también productora—no puede salir y hacer la promo por Mercedes. No puede agarrar el micrófono y hacerlo.

No importa lo buen escritor o director que sea, si el intérprete, actor, actriz o luchador no tiene talento, no importa quién esté escribiendo o dirigiendo. El hecho de que Tony le haya dado control creativo a alguien que nunca ha demostrado ser bueno en lo creativo, porque ciertamente no tuvo control creativo en WWE, y gastar más de $5 millones al año en un talento y darle a ese talento control creativo, y luego darte cuenta de que va a llevar a su propio personaje—y de paso a tu compañía—al fracaso y no hacer nada al respecto».