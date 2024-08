El Miembro del Salón de la Fama WWE, Eric Bischoff, sorprendió recientemente al revelar que para él, Mercedes Moné es la mejor trabajadora en el negocio de la lucha libre. Pese a las grandes cr´tiicas que le ha hecho pro su trabajo en el ring y sus promos.

Pero, Bischoff explicó que se refiere a que es la mejor para generar dinero, no en el ring ni mucho menos, algo como lo que pasaba con Goldberg en WCW. Estas fueron sus palabras en la más reciente edición de su video podcast 83 Weeks with Eric Bischoff:

► Eric Bischoff habla de Mercedes Moné y la halaga

«Está en la cima, quizás no solo de la división femenina, sino de toda la promoción. Creo que Moné, en algunos aspectos, está alcanzando alturas comparables a las del ícono de WCW, Goldberg. Sin embargo, la razón detrás de esta comparación no necesariamente es para halagar. Goldberg fue uno de los mejores luchadores en el negocio durante su tiempo en WCW, pero no estoy usando la palabra ‘luchador’ como la mayoría de los fanáticos lo harían, en cambio, aplico las pautas que una vez le explicó nada menos que Hulk Hogan.

«Hulk Hogan me dijo una vez, y cuando lo dijo, me molestó un poco, pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que era verdad. El Hulkster afirmaba que el mejor luchador se determinaba por cuánto dinero ganaban, algo que la leyenda le ha dicho a otros, como a Nick Aldis antes. Y según ese estándar, Bill Goldberg era el mejor luchador en el negocio, ¡ganaba mucho más dinero! Como mencioné hace unos momentos, un año y medio antes de que su contrato expirara, él forzó una renegociación. Porque él era el mejor luchador en el negocio en ese momento.

«No solo Moné, sino también Will Ospreay están al mismo nivel que Goldberg. Mercedes, sin duda alguna: la mejor trabajadora en el negocio, al menos de las mujeres. Así que sí, todo depende de tu perspectiva, ¿no es así?» Se informó que tanto Moné como Ospreay firmaron contratos muy lucrativos con AEW«.