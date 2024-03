Eric Bischoff: «Las Elimination Chamber no se sintieron como luchas peligrosas»

La recordada personalidad de la lucha libre profesional, Eric Bischoff, exejecutivo de WCW y WWE, ha criticado recientemente la calidad de las luchas dentro de la Cámara de la Eliminación, tanto a nivel femenil como varonil, que WWE presentó en su más reciente evento premium, Elimination Chamber 2024, realizado desde Australia.

Sus quejas se dieron en la más reciente edición de su video podcast denominado 83 Weeks with Eric Bischoff, en donde dio las razones por las que no les gustó el desarrollo de estos combates de Elimination Chamber. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Eric Bischoff pide a WWE replantear las luchas de Elimination Chamber

«No me gusta. No sé si cambiarlo sería la solución necesaria. Pero siento que sobredimensiona la idea de la Cámara, y la Cámara pierde su personalidad. La Cámara tiene un carácter, una personalidad en sí misma en el show. Es como el personaje del público.

«En este caso, la estipulación de la lucha dentro de esa jaula en sí mismo es un personaje, la jaula es un personaje… Y debes involucrar también a la jaula en lo que hagas en el ring. Y, además, hay algo en la presentación visual, ese faldón del ring, con un LED mostrando un color azul pálido y las cuerdas blancas del ring que… no lució bien. Simplemente, ese look me hace sentir terriblemente desinfectado, como si estuvieran luchando en un hospital.

«No sé, simplemente, las luchas de Cámara de la Eliminación de este año no me parecieron que se sintieran tan peligrosas como en años anteriores».



Así las cosas, Bischoff hubiera deseado momentos de mayor dramatismo haciendo uso de la estructura de acero, que casi no lleva a Australia por problemas de ladrones en el recorrido del contenedor que la transportaba inicialmente. Recordemos que la Cámara de la Eliminación tiene fama de castigar duro el cuerpo de los luchadores, e incluso, Triple H, estuvo a punto de morir cuando RVD le cayó encima hace varios años.