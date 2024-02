Eric Bischoff habla sobre la demanda por tráfico sexual que se ha presentado contra Vince McMahon y que ha provocado su salida de WWE y TKO en un episodio reciente de Strictly Business.

Reflexionar acerca de sus pensamientos iniciales respecto a las acusaciones hechas contra Vince McMahon: «Mira, reaccioné de manera muy visceral y emocional a lo que he leído y venía leyendo. Y lo único que no quiero que se pierda en todo esto es que hemos escuchado un lado de la historia. Habrá más por venir, lamentablemente, porque no quiero leer más. Ni siquiera quiero hablar más al respecto. Para ser muy honesto contigo, si todo esto desapareciera mañana y todos se fueran a sus rincones separados y fueran felices por el resto de sus vidas, tan felices como puedan ser bajo estas circunstancias, eso sería genial, pero no es real. Lo real es que esto continuará filtrándose y obtendremos más información. Y dependiendo de cuán lejos llegue esto, quiero decir, esto podría terminar frente a un jurado. No creo que lo haga, pero podría. Y los detalles de las acusaciones, y eso es lo que son, son acusaciones. La palabra que usé fue malvado. Y si estas acusaciones son ciertas, malvado es una buena palabra. Si estas acusaciones no son ciertas, malvado también es una buena palabra. Y solo quiero que termine. Sé que sueno como un niño de seis años, pero solo quiero que termine. Y estoy seguro de que mucha gente siente lo mismo. Y sí, la única gente que no siente eso son los abogados que están ganando dinero en el proceso.»

La sombra oscura sobre WWE en este momento: «No hay nada de lo que dije que no sea cierto, ya sea que las acusaciones sean ciertas o no, personas inocentes se ven afectadas por esto. Hay una sombra oscura sobre WWE. Y solo puedo imaginar, pero creo que puedo imaginarlo con bastante precisión, cómo debe ser trabajar en WWE con este tipo de cosas pendiendo sobre ti. Y los niños involucrados, hijos de hijos involucrados, amigos, familiares; todos están sufriendo como resultado de estas acusaciones. Y con suerte descubriremos, o habrá una resolución de una manera u otra. Pero esto es tan feo, y solo desearía poder hacerlo desaparecer. Podría, podría desconectar. Y realmente lo pensé por, no sé, no cronometré, pero tal vez momentos. Hubo un momento en el que estaba pensando en todo esto, sabiendo que tendría que hablar al respecto, donde pensé: ‘Quizás era hora de dejar de hablar de lucha libre’. Y sé que haría feliz a mucha gente si lo hiciera. La mayoría de ellos en Jacksonville, Florida. [risas] Pero, ya sabes, eso fue solo una reacción emocional, y superé eso bastante rápido. Pero solo con suerte, no puedo esperar para hablar de Brutus Beefcake y despedir a Honky Tonk Man. Dame algo ligero y divertido.»

No defender a McMahon: «Voy a esperar que la gente esté escuchando y entienda lo que estoy diciendo. De ninguna manera estoy saliendo en defensa de nadie ni apoyando nada ni a nadie en esta situación, excepto a las personas inocentes involucradas. Porque hay muchas de ellas. Pero lo dijiste claramente, hombre. Vince tiene tres semanas para contar su versión de la historia. Todos nosotros, todos, reaccionamos y seguimos reaccionando realmente, ante sus acusaciones en esa denuncia. Aún no hemos visto el otro lado de esa moneda. Y dices que tomará alrededor de tres semanas llegar allí. Eso es cuando las cosas, en mi opinión, se volverán realmente interesantes. E interesantes de una manera triste. Probablemente terminemos más profundos, probablemente aprendamos más. Esto no va a desaparecer pronto. Y supongo que ese es mi punto. Y aún no hemos escuchado el otro lado de la otra cara de la mesa. Y eso es interesante. Es la única palabra que puedo encontrar en este momento.»