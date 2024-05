Eric Bischoff habla de WWE post-WrestleMania

Recientemente, la reconocida personalidad de la lucha libre profesional, Eric Bischoff, habló de WWE. Dijo, como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, que la empresa debía acabar con el WWE Draft.

Y ahora, ha analizado el futuro de WWE después de la gran reciente WrestleMania, analizando lo que cree que Triple H debería hacer a futuro en WWE. Estas fueron sus declaraciones en la más reciente edición de su video podcast 83 Weeks with Eric Bischoff:

► Así vislumbra Eric Bischoff la WWE tras WrestleMania 40

«Para mí, WrestleMania siempre ha sido el reinicio de todo en WWE. Ya sea que eso esté definido públicamente o no, internamente, ese hecho siempre se me había comunicado, que en WrestleMania todo se reiniciaba.

«Después de WrestleMania comenzamos todas las historias nuevas. Me parece lógico. Creo que en la medida en que sea un plan o simplemente sucede por defecto debido a la cultura, el tiempo y la historia, eso parece ser lo que sucede.

«Eso es como lo que, en este momento, la gente dice, ‘Oh, WWE simplemente me parece un poco plana’ y eso probablemente sea, en parte, debido a la competencia, todos sabemos que sucede cada maldito año, no es como si fuera una sorpresa este año o el año pasado o el año anterior, o durante los últimos 20 años malditos, porque también me pasó a mí, porque sabes que está llegando.

«Me pregunto si WWE querría gastar todos sus mejores recursos en el momento después de WrestleMania donde realmente no importa lo que pase en televisión, tienes mucha competencia de otros deportes y demás. El ritmo de las historias van ahora mismo de forma algo similar a lo que se haría en un combate en sí, este es un momento de descanso.

«Me encanta la idea de decirle a la audiencia que habrá un reinicio, porque es una declaración de intención para preparar a la audiencia para que se prepare para involucrarse con nuevas historias. Has estado construyendo tanta intensidad antes de WrestleMania, que realmente tienes que dejar que la audiencia respire un poco. Solo para que puedas volver a construirlos, volver a generar esa anticipación».