Sin duda alguna, uno de los momentos más impactantes de la lucha Anarchy In The Arena Match, en donde The Elite logró vencer al Team AEW, fue cuando Darby Allin, del Equipo AEW, sacó su lanzallamas y le quemó las piernas a Jack Perry.

El momento fue angustiante, pero rápidamente The Young Bucks pudieron salir en su auxilio con extintores y apagaron el incendio. Perry salió lastimado de esto, pero poco después pudo lograr la gran victoria al hacerle el toque de espaldas a Bryan Danielson.

► Eric Bischoff elogia el spot con el lanzallamas en el PPV AEW Double or Nothing 2024

Mucho se ha hablado al respecto de este momento, que lució impactante. Incluso, el presidente de AEW, Tony Khan, se tiró al suelo y bajó la rampa rodando por miedo a ser quemado.

Al respecto se pronunció la reconocida personalidad de la lucha libre profesional y miembro del Salón de la Fama WWE, Eric Bischoff, quien si bien ha sido gran crítico de AEW, esta vez sí reconoció que el momento salió muy bien y quedó impresionado. Estas fueron sus interesantes palabras en la más reciente edición de su video podcast 83 Weeks with Eric Bischoff:

«Admito que me impresionó mucho cómo ejecutaron la acrobacia del fuego. Lo ejecutaron muy bien. No estoy sugiriendo que pensé que era una gran idea, pero si vas a hacer algo así, tienes que hacerlo realmente bien o puede arruinar el espectáculo.

«Está el ejemplo de la lucha con alambre de púas explosivas como un ejemplo de cuando una acrobacia sale mal. Me impresionó que AEW llevara a cabo la acrobacia de manera segura sin la asistencia de ningún bombero.

«Fue una acrobacia de alto riesgo, fue difícil de ejecutar, fue peligroso, realmente me sorprende que pudieran hacerlo porque los arenas tienen leyes o reglas muy estrictas al respecto. Por lo general, tiene que haber bomberos allí y los bomberos tienen que ser los que apaguen el fuego en la persona que realiza la acrobacia, en este caso, un luchador. Así que realmente me sorprendió que lo lograran, y lo hicieron muy bien».