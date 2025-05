Eric Bischoff elogió el John Cena vs R-Truth

Uno de los combates que se dio en el reciente WWE Saturday Night’s Main Event, fue el que protagonizaron John Cena y R-Truth. Si bien no tenía el título de Cena en juego, hubo una buena historia detrás, con el hombre de 53 años buscando hacer recapacitar al 17 veces Campeón Mundial, incluso utilizando su atuendo y tema de entrada. Al final del día, nada de esto funcionó y Cena salió victorioso, recurriendo una vez más al uso de una artimaña.

► John Cena y R-Truth contaron una buena historia

Recientemente, Eric Bischoff en su programa «83 Weeks», explicó por qué disfrutó tanto del combate entre John Cena y R-Truth, destacando el ritmo que los dos veteranos le impusieron. El miembro del Salón de la Fama WWE cree que la afición en la arena contribuyó a enriquecer el combate y el espectáculo en general. Luego, elogió especialmente a R-Truth, no solo por su actuación en el combate, sino por el personaje que ha creado.

«Me encantó. Fue un contraste perfecto con los problemas de ritmo que vi en el combate inaugural. Si el juego de pies no es el correcto, nada más se verá bien. Observé el juego de pies de John; era impecable. El ritmo… no intentó meter 4,8 kg de acción en un saco de 4,5 kg. Metieron unos 3,3 kg de acción en el mismo saco, pero le dieron un ritmo diferente y el público se emocionó de otra manera.»

«Antes que nada, R-Truth es… ¿cómo no amar a ese personaje? No hay nada que no puedas disfrutar viéndolo trabajar. Es gracioso, es creíble, tiene un ritmo excelente, tiene grandes dotes cómicas, es un artista intrépido, y me refiero a estar en el personaje. Y es excelente en todo lo que hace. Dio una gran lucha. John también. El ritmo de esa lucha fue buenísimo. El público estaba enganchado».

Previo al combate, muchos pensaban en que R-Truth podría derrotar a John Cena, considerando que el título no estaba en juego; sin embargo, esto no fue así, y más bien Cena luego terminó apareciendo en el estelar de la velada para atacar a Jey Uso, situación que derivó en una lucha por equipos para Money in the Bank, en el que también se vieron involucrados Logan Paul y Cody Rhodes.