“Básicamente, presentó una cosa que decía que solo trabajaría cuando se trata de la venta o el acuerdo de televisión, y mientras sean una empresa pública, tiene que cumplir con eso. Pero mi instinto es que una vez que se haga la venta, probablemente intentará hacerse cargo y recuperar el control creativo. Creo que todo el mundo espera eso. No espero que esos movimientos se hagan de inmediato, pero, por supuesto, Vince quiere ser el jefe creativo. Y Vince tiene poder, en cuanto a facilitarlo, probablemente en algún momento de este año tendrá la capacidad de hacerlo sin que tenga repercusiones negativas”. Vince McMahon podría recuperar el control creativo de la WWE, pero Eric Bischoff no cree que sea su enfoque principal, como explica en 83 Weeks.

► Eric Bischoff y la vuelta de Vince McMahon

“Simplemente no puedo imaginar que el enfoque principal de Vince en este momento sea volver a la silla creativa. Quiero decir, hay una tonelada en su plato, de una magnitud que ni siquiera creo que Vince McMahon, quien notoriamente trabaja 20 horas al día, pueda hacerle frente. Creo que Vince se centrará en la estabilidad, particularmente en la estabilidad hacia el exterior, por lo que creo que hizo todo lo posible para reconocer a Nick Khan, Stephanie y Paul Levesque en su roles y asegurarles a todos, lo hizo tres veces en un comunicado de prensa, o tal vez en diferentes comentarios, lo que sea, hubo tres ocasiones diferentes en las que Vince se aseguró de decir: ‘Oye, Paul, Nick y Stephanie están haciendo un gran trabajo, tengo toda la confianza en el mundo en ellos. Nada va a cambiar’. Si eso es cierto, creo que aparecer en la televisión sería, incluso solo desde el punto de vista de la percepción, incluso si solo apareciera y se quedara detrás del escenario, no sería añadir estabilidad a situación en este momento. Un par de semanas, tal vez, una vez las cosas se calmen, pero en este momento, no me lo imagino.

“Absolutamente. Es por eso que dije que simplemente no puedo ver que esa sea su motivación, incluso una motivación secundaria en todo esto, y nuevamente, me estoy preparando para estar absolutamente equivocado porque estamos hablando de Vince McMahon. Vince McMahon no es el típico ser humano ni la típica persona de negocios. Lo que parece tener sentido para la mayoría de las personas puede o no aplicarse a Vince aquí. La palabra que hemos usado en el último minuto o dos es control. Creo que una cosa en la que todos podemos estar de acuerdo, independientemente de cómo nos sintamos acerca de Vince McMahon de una forma u otra, es que el control siempre ha sido la base sobre la que opera Vince McMahon. Volvamos a cuando hizo pública la compañía. Creo que la persona promedio no necesariamente entiende, probablemente ni siquiera sabe que hay acciones A y acciones B. Hay dos clases diferentes de acciones. Una clase tiene derecho a voto. Ese es en el que Vince posee la mayoría de los intereses, la mayoría de las acciones. La otra está lista para el viaje. No llegan a votar. Encuentro fascinante, entre muchas otras cosas, que Vince estructuró esta empresa [de esta manera] y pudo hacerlo con éxito…

“Me parece fascinante que Vince, hace tantos años, hizo pública la empresa y pudo hacerlo con las dos clases, con esa arquitectura de acciones, y poder tener tanto éxito con ella porque esa estructura generalmente aleja a los inversores. La gente generalmente no está dispuesta a invertir mucho de su dinero en una empresa en la que saben que no tienen voz, a menos que sea muy exitosa. Inicialmente, nadie sabía si esa oferta pública de WWE iba a ser un éxito. Pero el hecho es que lo hizo, y se preparó para estar en la posición en la que está, tiene el martillo definitivo. Estoy tan fascinado con todo esto. Además de Musk y Twitter, creo que esta es una de las cosas cosas en los medios y los negocios más interesantes en los últimos 20 o 30 años. No puedo pensar en nada que, en mi opinión, sea tan interesante como esto”.