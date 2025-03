Eric Bischoff: «El cambio a villano de John Cena no es igual al de Hulk Hogan»

WWE Elimination Chamber en su edición del 2025 será recordada como el día en que John Cena regresó a su personaje de villano, uno que abandonó por allá atrás en 2005.

Cuando empezó la rivalidad con JBL que lo llevó a convertirse en Campeón de la WWE en WrestleMania 21, el primero de sus 16 reinados mundiales.

Obviamente en redes sociales salieron las comparaciones y como no, una de las más repetidas fue la de Hulk Hogan cuando cambió a villano en WCW Bash at the Beach en 1996.

Una de las mentes creativas detrás de ese cambio salió a refutarlo, nadie más y nadie menos que Eric Bischoff.

►Eric Bischoff:«No creo que esto genere el mismo impacto y reacción que tuvo el cambio de Hogan»

Lo anterior en su pódcast, 83 Weeks. Colgaría entonces Bischoff un episodio centrado en el acontecimiento y lo titularía: «ERIC BISCHOFF *reacts* to JOHN CENA HEEL TURN | ‘Bigger than Hogan turn?'».

Conrad Thompson, su coanfitrión, le picó la lengua diciendo lo siguiente.

Y cito.

«En este momento, no sabemos qué va a hacer en WrestleMania y nadie parece estar hablando de ello, lo que significa que hay una oportunidad y más desarrollo de la historia por venir, sin duda. Pero simplemente no veo que esto sea el impulso para el negocio que fue el cambio a rudo de Hogan con NWO. No puede serlo«.

A lo que Bischoff respondió con inspirado acento.

«Era una época diferente, todo era diferente. Ahora, si analizamos la estructura de esto, desglosémoslo. Si volvemos a ver el cambio de personaje, el momento, la patada en la entrepierna… Antes de eso, si retrocedemos, The Rock hizo la señal de corte de garganta, todo el gesto. Si ves cómo se desarrolla y cuando todo termina, observa a la gente alrededor del ring. Tuvo una gran reacción, no me malinterpretes: pero no fue la reacción que obtuvo Hogan. «Si tomas esos dos momentos y los ves uno al lado del otro, olvídate de lo que sucede en el ring y solo mira a la multitud. Y claro, con Hogan vino toda la basura que la gente arrojó al ring. La reacción a su cambio a villano, en una escala emocional del 1 al 10, probablemente fue un nueve. Creo que la reacción al giro de Cena estuvo alrededor de un ocho, tal vez siete y medio. «Y eso tiene mucho que ver con lo que mencionamos antes: 20 años siendo la cara de la empresa. Lo que sucede aquí es que nadie lo esperaba. No creo haber escuchado especulaciones al respecto. Claro, he estado ocupado las últimas semanas y no he seguido de cerca lo que ocurre en la lucha libre. Pero simplemente no creo que esto genere el mismo impacto y reacción que tuvo el cambio de Hogan. «Eso no significa que no haya sido extremadamente bien ejecutado, pero es una cuestión de tiempo y contexto. La audiencia ha cambiado. Es más grande, sin duda, pero diferente, como ocurre con el cine y la televisión. El giro de Cena no es tan grande en términos de impacto general».

Thompson decidió aportar.

«Aunque una ventaja que tiene sobre el de Hogan es la cantidad de impresiones que generará, gracias a las redes sociales. Si en la época de Hogan hubiera existido Twitter, habría colapsado internet. «Sin embargo, no creo que Cena vaya a liderar una facción ruda que revolucione el negocio como lo hizo la nWo. WWE ya está vendiendo todas sus entradas, estableciendo récords en cada arena y arrasando en mercancía. Lo están haciendo todo bien, y este cambio de Cena es simplemente la cereza del pastel. Pero vaya que estuvo bien hecho, lo disfruté mucho. «Algo que me llamó la atención fue que Cody[Rhodes], nuestro consentido, nuestro nuevo Hulk Hogan, nuestro nuevo John Cena, el héroe estadounidense, agarró el micrófono y le dijo a The Rock que se fuera a la mierda. Me pregunté qué pensaría Eric sobre eso».

Respondería entonces Bischoff.

«Si me hubieras preguntado hace dos años, habría dicho que no era adecuado para el personaje, la audiencia ni necesario. Pero en el último año, los insultos fuertes se han vuelto comunes. Lo vemos en políticos, comentaristas deportivos, en todas partes. Antes era impensable, pero ahora es casi natural. «Y sobre la pregunta de si The Rock o John Cena debieron aparecer en Raw la noche siguiente, yo digo que no. Dejen a la gente con ganas de más. No se lo entreguen todo de inmediato. Tienen tiempo antes de WrestleMania, así que pueden dejar que la historia respire un poco antes de retomarla«.

Si quieres escuchar la charla citada, abajo te dejo el vídeo.

Minuto 29 con 8 segundos.