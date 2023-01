¿Vince McMahon se ha quedado demasiado en el pasado como para dirigir creativamente a la WWE? Eso es lo que piensan muchos fans de la compañía que no quieren que vuelva a tener ese rol sino que Triple H lo siga desarrollando como desde que el nuevamente presidente de la Junta Directiva se retiró. No obstante, este quiere recuperar todo su poder. De momento, no ha podido hacerlo, pero no está descartado que lo haga algún día. Un día que muchos temen que llegue, mientras que otros no.

► Eric Bischoff defiende a Vince McMahon

Podemos suponer que Eric Bischoff se encuentra en el segundo de los grupos pero en realidad mientras hablaba recientemente en 83 Weeks quiso responder a los del primero intentando explicar que “The Chairman” no ha perdido el ritmo, como se demostró en la última semana.

“Todo el asunto de Vince de que es viejo y de que se ha quedado en el pasado, puedes argumentar que tal vez creativamente porque no te gusta la visión de Vince de lo que debería ser la lucha libre, pero eso no significa que no tenga el control de sus facultades o que haya perdido el ritmo.

“Creo que eso es charla de lucha libre en Internet porque la gente no está contenta con lo que ven en la televisión. ‘Oh, es porque es demasiado viejo.’ Sin discriminación por edad, ¿verdad? Diría que los eventos de la última semana sugieren que está lejos de perder el ritmo“.

¿Qué os parecen las palabras de Eric Bischoff?