“Estoy perplejo con esa situación. Solo porque no creo que haya sido de buen gusto, ¿sabes? No creo que repetir lo que sucedió hace un par de meses (en lugar de) dejar que desaparezca mejore algo en lo que respecta a esa empresa. (…) «Como dije, no veo cuál fue la inteligencia de salir y hacer algo así. (…). Para mí fue simplemente desagradable«. Booker T expresaba así recientemente que no le gustaron las burlas que The Elite hicieron a CM Punk la semana pasada en Dynamite en su retorno tras la suspensión.

.@KennyOmegaManX going straight for the broken nose of @BASTARDPAC! It’s #AEWDynamite Thanksgiving Eve LIVE on TBS! pic.twitter.com/9kamiWi0TV — All Elite Wrestling (@AEW) November 24, 2022

► Eric Bischoff critica a The Elite

Y no es el único porque tampoco gustaron a Eric Bischoff, como explica él en un reciente episodio de su podcast, 83 Weeks. De él no podemos decir que tenga nada bueno que decir del «Best in the World» pues en realidad no deja de criticarlo. Por ejemplo, no hace mucho se preguntaba por qué alguna compañía querría trabajar con él.

«Es tan infantil, ¿no? ¿Alguien más que yo piensa que esto es j*didamente como la escuela secundaria? Me niego a permitirme estar ni remotamente interesado en esto. Imagina que las personas que son su público objetivo se relacionan con mi manera de pensar. Pase lo que pase, pase lo que pase, no me importa. No quiero que me asocien en la misma habitación con esto. Es raro. No sé qué más decir. En primer lugar, son inmaduros. Son niños. Tengo zapatos más viejos que ellos».

