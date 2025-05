Hace ahora casi un año, Eric Bischoff expuso qué necesitaba TNA para acabar de dar el salto que la devolviera a su posición de alternativa «mainstream» a WWE.

Un año después de aquellas palabras de Eric Bischoff, TNA sigue sin un gran acuerdo televisivo, pero su candencia es aún mayor, desde el potente «crossover» que casi semana sí semana también conjunta con WWE. Y un año después, Bischoff sigue siendo el gran «hater» de AEW, lo que, en consecuencia, hace que sus siguientes declaraciones luzcan previsibles.

Ante los micrófonos de su podcast, ’83 Weeks’, Bischoff rebaja de nivel a AEW cuando comenta el estado actual de TNA.

«Pienso que es ‘cool’, ¿no? No sigo TNA, estoy al tanto de ellos a través de redes sociales e intento estar al día con cualquier noticia que salga, pero me he dado cuenta que en los últimos meses TNA está muy en boga. Vi una imagen de uno de sus últimos shows, no sé si un PPV o un show de televisión, pero me pareció que había unas cuatro o cinco mil personas, así a ojo por la foto que publicaron. Parece que están ganando candencia.

«Y si yo fuera AEW, estaría mucho más preocupado por TNA que por WWE. Porque TNA es tu verdadera competencia. Y si no tienes cuidado, AEW, vas a ver que en vez mirarlos cómo vienen por el retrovisor, vas a ver cómo te pasan. Porque están tomando fuerza».