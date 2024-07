Va peligrosamente camino de la sobreexposición y de que, como le ocurre a Charlotte Flair, el público acabe por darle la espalda. Pero por ahora, Rhea Ripley está disfrutando de su gran momento.

WWE ha sabido mantenerla en boga pese a su ausencia durante casi tres meses, con la historia entre Liv Morgan y Dominik Mysterio ahora convertida en triángulo tras el regreso de la australiana. Tanto, que su popularidad ha crecido aún más y algunos piden ya su estelar en SummerSlam 2024, cuando enfrente allí a Morgan por el Campeonato Mundial Femenil WWE, título que debió dejar vacante el pasado abril a raíz de dicha lesión.

Rhea Ripley es la luchadora más en boga de WWE, no cabe duda. Y Eric Bischoff ve tanto potencial en ella que le augura un futuro inédito en los anales de la lucha libre, recordando cierta anécdota para resaltar su lado humano ante los micrófonos de la última entrega del podcast ’83 Weeks’.

«En mi opinión, es… es mágica. Y esto es lo que conozco de ella. He tenido muy poco contacto con ella. Pero hace un año o así, un amigo me contactó. No voy a decir su nombre. Un gran actor, un actor muy conocido. Me dijo, ‘Oye, tengo un familiar que es muy fan de Rhea Ripley. ¿Hay alguna posibilidad de que podríamos concertar una llamada?’ […] La escuché durante unos instantes. Es la persona más dulce del mundo. Y claro, no sé si tendrá otra faceta que no conozco, pero la parte que vi brevemente, pude notar sinceridad en ella. Me doy cuenta de quien de verdad se siente agradecido por la oportunidad de hablar con un fan y de quien lo hace sólo porque se lo piden. Hay una diferencia […]

«Y si estoy en lo cierto, aunque sea un poco, será una estrella, una estrella femenil, de una magnitud que no hemos visto nunca. Tal vez le lleve cinco años, tal vez tres. Demonios, podría ocurrir la próxima semana, no lo sé. Pero ocurrirá. Es asombrosamente talentosa, tiene una gran imagen, y realmente creo que en el fondo es una persona muy dulce. Eso acabará por dar sus frutos. Es inevitable. Ni siquiera puedes luchar contra ello».