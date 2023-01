No le sobra razón a Tony Khan cuando recuerda que frecuentemente en WCW Nitro veíamos emparejamientos «random» sin construcción, y a pesar de ello, el programa logró poner contra las cuerdas al todopoderoso Imperio McMahon, luego de numerosas declaraciones de Eric Bischoff críticas hacia la, según él, falta de narrativa de AEW.

Sin embargo, con todo, las predicciones de Bischoff acerca de Dynamite y Rampage resultaron certeras: durante 2022, los ratings de estos programas se estancaron. Y el otrora presidente de WCW cree que combates de calidad no son la receta que mejorará la audiencia de la casa Élite, como expuso el pasado marzo.

«Llevo diciendo esto desde el principio, ya sea sobre WWE o AEW, y AEW ha demostrado que estoy en lo cierto. El hecho de que se hayan estancado da la razón a mi argumento. Puedes añadir a cuantos quieras a tu elenco y en dos o tres semanas ya no importará, a menos que la audiencia se enganche a una historia atractiva que haga que tengan ganas de ver lo que sucede la semana siguiente. No porque sean fans de la lucha libre y quieran ver un combate de cuatro estrellas del Tokyo Dome, no. Eso no aumentará la audiencia. Eso satisfará a la audiencia que ya tienes. «Si puedes tener un combate fenomenal, genial, y es la recompensa a la historia, excelente, es perfecto. Pero si no construyes historias en las que la gente se centre, de las que hablen, se identifiquen y hagan que los fans quieran volver cada semana para ver qué será lo siguiente, si no haces eso, que haya un combate fenomenal me importa un caraj*. Podrías llevar todo el elenco de WWE a AEW y nada cambiaría. Se trata de las historias. Y primeramente, tienes que tener una noción básica de cómo se cuenta una historia. Y no lo veo. Lo veo en WWE y no lo veo en AEW».

► La aventurada predicción de Eric Bischoff

Y entramos en 2023, y la particular guerra vilipendiosa de Bischoff contra AEW no cesa, ante los micrófonos de la más reciente edición de ’83 Weeks’, con un particular vaticinio sobre el devenir televisivo de la empresa de Tony Khan, apoyado en un reciente informe de Brandon Thurston que señala que Dynamite y Rampage disminuyeron su audiencia respecto a 2022; si bien todos los programas luchísticos lo hicieron.