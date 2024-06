Después de varios meses de ausencia tras haber perdido el Campeonato Mundial a finales de 2023, MJF volvió a AEW durante Double or Nothing 2024. Atacó a su antiguo mejor amigo Adam Cole para luego anunciar que permanecerá en la casa Élite. Estará en el episodio de Dynamite del 5 de junio para dar continuidad a aquello.

► Eric Bischoff del regreso de MJF

Fue un retorno impactante el del «Better Than You» y los fanáticos estaban encantados de tenerlo de nuevo en la programación pero Eric Bichoff no quedó del todo contento. El que fuera productor ejecutivo de WCW hubiera orquestado de otra manera la aparición del joven luchador en el PPV, según explica en su pódcast, 83 Weeks.

«Quieres que la gente esté condicionada a creer, lo mejor posible, que cuando obtienes un pago por evento, obtendrás más por tu dinero de lo que esperabas. Así que entiendo traer de vuelta a MJF en un pago por evento. [Pero] yo no habría usado el pago por evento como el incidente desencadenante para reavivar esa historia [con Adam Cole]. Lo habría hecho en televisión.

«Yo habría enganchado a la gente con la historia. En lugar de simplemente salir y ocuparse del negocio y hacer una promo fuerte en un pago por evento. Así que no, lo habría construido en la televisión. Habría hecho que MJF saliera y empezara a construirlo en la televisión. Simplemente no lo habría hecho todo en una noche… No es necesario, y es un desperdicio. Y no vas a sacar el máximo provecho de tu historia y tu talento de esa manera.»

¿Estás de acuerdo con «Easy-E»? ¿Te gustó el regreso de Maxwell Jacob Friedman?