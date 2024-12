Eric Bischoff confesó no ser asiduo seguidor de NXT

El miembro del Salón de la Fama WWE, Eric Bischoff, apareció en el reciente episodio de WWE NXT este martes, en medio de la rivalidad entre Ridge Holland y el Campeón NXT, Trick Williams, antes del próximo combate por el título en el evento premium NXT Deadline, logrando su objetivo de echarle más leña al fuego.

► Eric Bischoff resalta el valor de NXT

Eric Bischoff fue entrevistado recientemente en The Ariel Helwani Show antes de su debut en el último episodio de NXT en Orlando, Florida, que ve al producto como ve toda la lucha libre en estos días, aunque evidentemente confesó no ser asiduo seguidor de la marca.

«No sigo mucho a NXT. Lo veo de forma muy similar a como veo la lucha libre en general, más por el negocio de la lucha libre y que por los combates de lucha libre de la lucha libre. Es decir, tengo mucha curiosidad por ver cómo NXT se desarrolla como una ruta de entrenamiento legítima, una fábrica, por así decirlo, para futuros talentos».

El miembro del Salón de la Fama WWE también dijo que muchas leyendas, incluyendo Dusty Rhodes, a menudo decían que no había forma de que los talentos aprendieran, a no ser que tengan exposición en televisión y frente a un marco de público, y agregó que NXT les ha proporcionado eso a sus estrellas en un centro de entrenamiento sofisticado, además de darles la oportunidad de aprender su oficio frente a una audiencia en vivo.

«No se puede aprender mucho hasta que realmente te pones frente a la gente y comienzas a aplicar lo que has aprendido y a aprender cómo controlar y marcar el ritmo de la reacción de la audiencia a lo que estás haciendo. Ver a NXT alcanzar el nivel que tiene y poder proporcionar esa base para tipos como, oh, no sé, Bron Breakker… creo que está alcanzando todos sus objetivos, desde mi perspectiva».