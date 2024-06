Eric Bischoff comparte sus dudas con Uncle Howdy

Uncle Howdy está próximo a regresar a la WWE después de muchos meses fuera y los fans están deseando saber cómo sigue su historia. De ahí que hayan estado tan pendientes de los códigos QR que han ido apareciendo en la programación para dar pistas sobre lo que se avecina con el misterioso personaje. Sin ir más lejos, al término del Raw del 3 de junio, surgió este mensaje:

«Les he mostrado señales y prodigios. ¿Y aún no creen? Les ofrecí esperanza. Libertad del abismo. Me escupen en la cara. Se burlan de mi familia. Cuestionan mi tiempo. Una última oportunidad. Una oportunidad para arrepentirse. Pero mi paciencia se agota. Se acerca un ajuste de cuentas. Su creencia es indiferente. Es inevitable. Aprenderán que son finitos, y todos contemplarán en lo que nos hemos convertido».

► Eric Bischoff de Uncle Howdy

Pero Eric Bischoff tiene sus dudas con respecto al futuro de esta idea, la cual incluiría una nueva facción que se llamaría Wyatt 6. El que fuera Gerente General de Raw o productor ejecutivo de WCW expresa sus pensamientos sobre Uncle Howdy en un capítulo reciente de su pódcast, 83 Weeks.

«Tengo un sentimiento tan fuerte pero mixto. Una parte de mí piensa que, hombre, eso sería tan genial; si funciona, sería algo increíble para todos, incluyendo a Bray. Pero las probabilidades de que funcione son bastante arriesgadas y, si no funciona, será más impactante que cualquier otra idea fallida. Va a haber tanto enfoque en eso que va a ser extremo en cualquiera de los dos sentidos si lo hacen. Si va bien, será increíble, pero si no, será realmente, realmente malo, y ese nivel de riesgo simplemente está ahí. Eso me hace sentir un poco incómodo.»

¿Compartes las sensaciones de «Easy-E»?