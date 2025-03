Aunque ya pasaron más de 15 días desde que ocurrió, recientemente, el importante ejecutivo de WCW, WWE y TNA Wrestling, Eric Bischoff, volvió a referirse al tema de la tremenda bofetada que le dio el rapero Travis Scott a Cody Rhodes cuando lo atacó luego de que Rhodes recibiera una traición y una paliza de John Cena en el evento premium Elimination Chamber 2025.

Y, aunque se reportó inicialmente que Rhodes estaba molesto con el famoso rapero porque ese golpe le rompió el tímpano, le dejó un ojo morado y rasguños en la cara, Bischoff considera que el actual Campeón Indisputable WWE, no debía de estar enojado con Scott y dio sus curiosos argumentos. Estas fueron sus declaraciones, en la más reciente edición de su video podcast 83 Weeks with Eric Bischoff:

► Eric Bischoff habla acerca de Cody Rhodes y la bofetada de Travis Scott

«¿Cómo me sentiría si fuera Cody? Me sentiría muy agradecido. Apuesto a que Cody lo impulsó porque también sabría, como creo que lo sabe, que si todo lo demás se hizo tan bien… no querrías que una de las últimas cosas que la gente vea sea un golpe descuidado y sin fuerza.

«Apuesto a que Cody está feliz en este momento, porque no solo el golpe se vio increíble y devastador, sino que la gente está hablando de ello».



De momento, Rhodes no se ha referido públicamente al caso. Y Scott solo le respondió a Bully Ray diciéndole que se cuidara porque lo iba a abofetear como a Rhodes y «sacarle toda la mier**». Esto, con relación a una amenaza que le hizo Bully de golpearlo si lo veía, por lo que le hizo a Cody.