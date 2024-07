Se presume que CM Punk y Drew McIntyre se verán las caras en SummerSlam 2024 y el Universo WWE al completo está emocionado de verlos colisionar finalmente después de meses rivalizando ambas Superestrellas, incluyendo que el «Best in the World» causara en dos ocasiones que «The Scottish Warrior» se quedara sin el Campeonato Mundial de Peso Pesado, una de las cuales fue en WrestleMania y la otra estando relacionada con Money in the Bank, dándole también el oriundo de Escocia una tremenda paliza al de Chicago…

► Eric Bischoff de CM Punk vs. Drew McIntyre

No obstante, tan emocionados como están los fanáticos, no lo está tanto Eric Bischoff, según él mismo comparte en 83 Weeks:

«La razón por la que estamos muy enfocados en la historia y las promos es porque no podemos hacer nada más en este momento, o no hemos podido hacer nada más», comienza diciendo el que fuera presidente ejecutivo de WCW. «No es una elección creativa. Es una necesidad creativa, pero tal vez lo hayan exagerado. Tal vez hayan alargado demasiado esa historia y no la gestionaron bien. Debido a la lesión de Punk, no pudieron gestionar el ritmo de esa historia… Muchos de estos elementos generalmente necesitan ocurrir en un cierto orden o proximidad porque estás gestionando emociones, y creo que quizás debido a la lesión, han tenido que extender el diálogo en lugar de la narrativa en el ring, entendiendo por narrativa en el ring la acción, y eso me ha perdido.»

Ya que estamos hablando de opiniones, permitan que un servidor comparta la suya: creo que WWE ha gestionado la rivalidad muy bien para los inconvenientes que ha habido.

