Eric Bischoff: «CM Punk no congeló el infierno»

«Hell Froze Over» («El infiero se congeló«) es una frase que CM Punk ha estado diciendo desde que regresó a la WWE y se ha convertido en algo realmente popular que los fanáticos cantan y de lo que la compañía ha hecho mercancía.

Sin embargo, Eric Bischoff no cree que de verdad fuera así. No cree en esa congelación. Así lo expone en un episodio reciente de su pódcast, 83 Weeks, mientras explica que ahora es más fan del «Best in the World».

“Creo que me estoy convirtiendo en un fan de Punk. De hecho, no, no es ‘creo que me estoy convirtiendo en un fan de Punk’. Me he convertido en un fan de Punk. No, realmente no ha pasado [que el infierno se haya congelado]. Porque cuando explique por qué y cómo llegué aquí y por qué no era fan de Punk, tendrá todo el sentido. Al menos para mí, y eso es lo único que me importa. No es cierto, solo sonaba bien.

Mira, no vi mucho a Punk cuando estaba ascendiendo en WWE, así que no puedo decir nada sobre su trabajo. Y cuando digo ‘trabajo’, no me refiero al trabajo en el ring. Simplemente me refiero al trabajo general, su habilidad general. Y ciertamente no creo que haya visto ni un solo cuadro de video de su tiempo en la escena independiente. Lo que me di cuenta —y era un fan neutral de Punk. No me importaba de un lado ni del otro. Eso es otra forma de decirlo. Aunque suene más bonito, era ambivalente sobre Punk antes de que llegara a AEW, porque no sabía nada sobre él. Lo vi en un par de convenciones o firmas tal vez una o dos veces, y estaba como a 30 metros de él. Y lo estaba observando, y es realmente bueno con la gente, y esa fue la única impresión que tuve de él.