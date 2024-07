Eric Bischoff ha declarado que ya está cansado de todo lo que Bret Hart ha dicho en torno a él y todo lo negativo que ha dicho de WCW, diciendo que solo habla mal de WCW, y que se la pasa recordando de allí pusieron a un «novato mal preparado y riesgoso en el ring» como Goldberg a luchar contra él, dándole una patada que le generó una conmoción cerebral y lo haría retirarse a las pocas semanas.

En la más reciente edición de su video podcast 83 Weeks with Eric Bischoff, Bischoff dijo que Bret Hart también tiene que aprender a tomar responsabilidad por sus acciones, buenas o malas, y cómo estas le jugaron en contra de su carrera. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Eric Bischoff lanza un duro mensaje hacia Bret «The Hitman» Hart

«Bret Hart no puede abrir la boca sin hablar mal de WCW y de mí. Así es Bret. Nunca va a cambiar. Nunca va a haber un momento en el que Bret diga: ‘Vaya, a pesar de todo lo que he pasado, he tenido una buena vida y todavía tengo mucho por delante’.

Nunca será ese tipo de persona. Siempre va a culpar a alguien, odiar a alguien, necesitar despreciar a alguien sin asumir ninguna responsabilidad por sí mismo. Siempre es culpa de los demás, y según Bret Hart, nadie es tan inteligente o talentoso como Bret Hart».