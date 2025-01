Eric Bischoff analiza la mención de CM Punk a Hulk Hogan

CM Punk ya piensa en el próximo Royal Rumble, donde ya ha confirmado su participación y del que pretende irse con una victoria y conseguir un viaje directo a un combate titular en el evento principal de WrestleMania 41. En el reciente Monday Night RAW, fue entrevistado mientras estaba cerca del público, y declaró nuevamente sus intenciones de ganar, a la vez que hizó una mención fuera de libreto a Hulk Hogan, a quien prometió eliminarlo y «matar la HulkaMania» si decidiera participar en el combate.

► Eric Bischoff aprueba la promo de CM Punk

Durante la última edición de su podcast 83 Weeks, Eric Bischoff tuvo algunos comentarios sobre la promo de Punk, mencionando que no cree que esos comentarios pasen la prueba, pero ahora que ambos hombres están en la misma empresa, piensa que Punk simplemente está provocando algún posible negocio con Hulk Hogan, con lo cual está totalmente a favor.

«Me gustó un poco. Pensé que era divertido. Diría que si Punk piensa que va a ganarse la vida como un técnico atacando a Hulk, podría sorprenderse. Ha sucedido antes. Pregúntenle a The Rock. Quizás no en Los Ángeles»

La «Real American Beer» de Hogan es actualmente patrocinadora de WWE Raw y el logotipo de dicha empresa ocupa un espacio en el el ring junto a otras marcas, como parte del acuerdo suscrito entre las partes, por lo que no se descarta que la compañía quiera capitalizar esta situación. Además, es bastante conocido que los problemas entre CM Punk y Hulk Hogan datan de hace mucho tiempo, y lo dicho en el programa del lunes es nada en relación a otro tipo de comentarios que ha dicho sobre el «Hulkster» en el pasado.