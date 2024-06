La reconocida personalidad de la lucha libre profesional, Eric Bischoff, analizó la decisión de AEW de poner a sonar The Final Countdown de Europe en el PPV Double or Nothing 2024. Esto como parte de la lucha Anarchy In The Arena, en donde Bryan Danielson pidió al equipo de producción televisiva de AEW que retumbara «la mejor canción en la lucha libre profesional», su tema de entrada, durante el combate.

La misma se iba a repetir durante lo que durara toda la lucha, pues este es uno de los atractivos de la Anarchy In The Arena, que suene una canción mientras el caos y la violencia ocurre.

► Eric Bischoff analiza el uso de The Final Countdown

Sin embargo, Matt Jackson ordenó a los pocos minutos que dejara de sonar la canción porque le costaba 250 mil dólares cada vez que sonaba.

En la más reciente edición de su video podcast 83 Weeks with Eric Bischoff, Bischoff analizó esta decisión, y dijo lo siguiente:

«Fue una jugada audaz. He tenido conversaciones con varias personas a lo largo de los años en el sentido de, ‘Dios, me pregunto si deberíamos intentarlo. ¿Cómo sería si tuviéramos música sonando y una banda sonora acompañando la acción?’ Nunca lo hicimos.

«AEW lo hizo el fin de semana pasado. Me gustó bastante, especialmente porque ‘The Final Countdown’ fue la mayor parte de la banda sonora para ese combate. Es una canción de lucha perfecta. Levantó al público. Estaban animados.

«Estaban metidos en el combate, cantando junto. Son parte del espectáculo. Y desde un punto de vista de producción y creación de emociones, fue una jugada grande, audaz y creo que bastante exitosa».