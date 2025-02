Eric Bischoff analiza el debut de Ricky Starks en NXT

Este martes en NXT, los fanáticos se sorprendieron cuando Ricky Starks debutó en la marca, no tanto por su presencia sino por cuándo ocurrió, ya que sucedió justo un día después de que se conociera la noticia de que había salido de la empresa de Tony Khan. Evidentemente, esta situación no pasó desapercibida para nadie, e incluso fue sujeto de comparaciones con otro ex AEW como Penta, quien en enero llegó directamente al elenco principal.

► Debut de Ricky Starks impactó a Eric Bischoff

Al respecto, durante el reciente episodio del podcast 83 Weeks, el miembro del Salón de la Fama WWE, Eric Bischoff, mencionó que su aparición entre la (poca) gente fue quizás la forma más ideal de presentar a Starks al Universo WWE, aunque haya sido cuestionado por varias personas.

«Una vez que la multitud reconoció que eran parte del espectáculo, se dieron cuenta de que la luz roja los estaba apuntando, se metieron en él. Les tomó un par de segundos, tal vez 30, 20 segundos, y luego, de repente, todos se dieron cuenta ‘Mier**, esta es su entrada y estoy en la televisión’. Ese entusiasmo y energía adicionales hicieron que Ricky fuera una estrella más grande antes de decir una palabra … Hacerlo caer entre la multitud como una sorpresa, es una ventaja para todos, pueden estar en la televisión, creo que fue absolutamente la mejor manera de traer a Ricky. Hizo que pareciera que estaba arruinando la fiesta y a la gente le encanta eso «.

Tras el debut de Starks en NXT, los informes indicaron que había firmado un contrato con la WWE y empezará su carrera en NXT. Dicho esto, aún se desconoce con qué nombre lo hará, puesto que nunca se presentó cuando hizo su promo el pasado martes, aunque se especula con el hecho de que podrían mantenerle el mismo que utilizó en AEW, considerando que a nivel interno sí es mencionado como «Ricky Starks».