Eric Bischoff carga contra Vince Russo aludiendo a su problemática persectiva de no fanático de la lucha libre a la hora de programar antaño en WWE y WCW. «The King of Controversy» se despacha a gusto contra el que fuera su compañero en 83 Weeks.

► Eric Bischoff contra Vince Russo

“Porque a Russo no le gusta la lucha libre. Simplemente no se relaciona con ella de la manera en que el público lo hace. Nunca se relacionó con el producto de la forma en que la gran mayoría del público lo hacía. Vince Russo estaba escribiendo para Vince Russo. Verás, lo que tenía Vince Russo — supongo, ya que no estaba allí — es que WCW estaba dominando a la WWE durante mucho tiempo, sabes. Un par de semanas para Vince McMahon habrían sido un tiempo largo. Dos años es un tiempo realmente largo. Y eso creó una oportunidad para Russo. Russo pudo observar las cosas que estaban funcionando en WCW, en Nitro, particularmente con la nWo. Y debido a la posición en la que estaba, convenció a Vince McMahon de darle una oportunidad a algunas de estas ideas. Vince probablemente nunca habría dado una oportunidad a esas ideas — que son básicamente derivados de la nWo — si las cosas estuvieran yendo bien para la WWE. Pero no lo estaban, así que Vince no tenía nada que perder. Así que dejó que Russo experimentara un poco. Esas cosas comenzaron a funcionar.

“Pero todo esto era una versión o — no diría un plagio. Todo es un derivado de algo, todos lo sabemos. Pero fue inspirado en gran medida por algunas de las cosas que Vince Russo estaba viendo en Nitro. Ahora Vince Russo está en esa silla en Nitro, y no tiene nada a lo que mirar atrás para obtener ideas más que lo que está sucediendo en la WWE, lo cual sería bastante obvio. Ahora está a merced de sus propios dispositivos creativos, y es un vago cuando se trata de ideas. No es tan bueno tras bambalinas. Ahí es donde se vuelve evidente para mí, por eso ves algunas cosas que simplemente no tienen sentido. Porque Russo no mira el producto de la manera en que tú, como fan, lo hiciste o lo haces.”