Eric Bischoff: «AEW se está muriendo»

Con MJF y Will Ospreay dando quizá la mejor lucha de la historia de Dynamite, siendo ambos dos de las principales estrellas de la compañía y el «Better Than You» el nuevo Campeón Internacional, con Kazuchika Okada, el presente Campeón Continental, la recuperación de uno de los «cuatro pilares» Darby Allin, la cercancía del magno All In, el regreso de la ex Campeona Mundial Britt Baker para enfrentar a Mercedes Moné, la Campeona TBS, el gran momento de Toni Storm, las colaboraciones con el CMLL o NJPW… Cualquiera diría que AEW está de maravilla hoy.

► Eric Bischoff sobre AEW

Sin embargo, «The King of Controversy» Eric Bischoff no estaría de acuerdo con esa información ya que considera que la casa Élite se está muriendo:

«Están en declive porque la audiencia no está comprando el producto. Cada semana, menos y menos gente compra el producto. ¿Qué tienen, como 2800 personas en su show número 250, con las dos estrellas más grandes de la empresa y lograron menos de 3,000 personas? Eso no es cíclico, eso simplemente está muriendo.»

El que fuera presidente ejecutivo de WCW compara los números de AEW con los de WWE:

«El negocio de WWE está creciendo año tras año. Están estableciendo récords financieros cada vez que abren la boca — récords de asistencia, de calificaciones, el negocio año tras año no es cíclico para ellos, solo es cíclico para AEW.»

Cuando se le apunta que el PPV de Londres ha vendido hasta ahora 40,000 boletos, contesta:

«¿A quién le importa? No creo que a Warner Brothers Discovery le importe. No creo que a las personas que no compraron boletos para el mega evento del episodio 250 les importe.»

Bischoff termina señalando que no disfruta «ridiculizando» a AEW sino que no le gustan las excusas que ponen para los números que obtienen.

¿Estás de acuerdo con Eric Bischoff?

