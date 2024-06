Eric Bischoff: «AEW no debería dejar hablar a Mercedes Moné»

Cual biógrafo no autorizado de Mercedes Moné, Eric Bischoff ha ido diseccionando cada movimiento dado por la luchadora desde que firmara con AEW… y así, claro está, vilipendiar a la casa Élite.

Bischoff ha utilizado la figura de Moné como epítome, a su juicio, de la inoperancia de Tony Khan, resaltando, entre otras cosas, cómo AEW no logra potenciar las cualidades de «The CEO». Y hablar, estima Bischoff, no está entre ellas, recordando lo que expuso el pasado abril.

Y hoy, más de un mes después, la opinión que tiene Eric Bischoff sobre el manejo de Mercedes Moné en AEW no ha cambiado. Ante los micrófonos del podcast ’83 Weeks’, Bischoff es reincidente.

«No tiene nada que ver con el talento de Moné. Entiendo que AEW demorara su debut luchístico para crear expectación, pero no debieron haber dejado que hablara. Quiero decir, fue un gran error. No sabe hacer una promo, no deberían dejarla hablar hasta que tenga la habilidad para hacerlo y la confianza para hacerlo bien . No debería hablar, más que ayudarla la perjudica. No entiendo cómo nadie vio eso».

IT'S OFFICIAL!

June 30th at Forbidden Door!

Title for title!



TBS Champion

Mercedes Moné

vs.

NJPW Strong Women's Champion

Stephanie Vaquer



Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@MercedesVarnado | @Steph_Vaquer pic.twitter.com/CAa8isaT6H