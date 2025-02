Eric Bischoff: «AEW es el lugar donde tu carrera va a morir»

Desde el nacimiento de AEW en 2019, Eric Bischoff ha sido uno de sus críticos más reconocidos. Y en 2025 su opinión parece no dejar de empeorar.

► ¿AEW, donde tu carrera va a morir?

Mientras hablaba con SHAK Wrestling, se le pidió a Bischoff que nombrara a las tres estrellas All Elite que cree que podrían estar en una mejor posición para fin de año:

«Ninguno de ellos. Esa promoción está dando vueltas por el desagüe. Y es por la creatividad. Es por la falta de liderazgo. Es por la falta de estructura, de una estructura creativa y de una visión.

No hay ninguna posibilidad de que alguno de esos talentos sea más valioso como activo dentro de 12 meses de lo que es hoy o de lo que era hace 12 meses. Es el lugar donde las carreras van a morir. No hay excepciones a la regla. Si tienes una, me gustaría escucharla, pero no creo que la tengas.

Desde Mercedes hasta Adam Copeland y Christian, nombra cualquier gran estrella que llegó con prestigio y una base de fanáticos fieles, y mira dónde están ahora. Se supone que Will Ospreay es ‘el mejor del mundo’, pero es un fracaso. No genera dinero.

Si eres parte del pequeño porcentaje de la audiencia que ama los movimientos de lucha solo por los movimientos, porque se ven como el videojuego que juegas, estás feliz. El problema es que no hay suficientes de esos fanáticos para construir un negocio alrededor de eso.

Y al centrarse en ese aspecto del producto y el talento, están alejando a la gran mayoría de la audiencia. Están matando a esos personajes al enfocarse solo en ese aspecto del negocio.

No hay ni un solo talento allí que sea más valioso hoy de lo que era ayer. Mira lo que ha pasado con MJF, por el amor de Dios. Eso era casi imposible de arruinar, pero está más plano que nunca.

¿Jon Moxley? ¿Me estás tomando el pelo? Death Riders, sea lo que sea eso, no está funcionando. Lo único que está logrando es alejar a la audiencia del producto.»